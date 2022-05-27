足球轉會｜曼聯為法蘭基迪莊轉會設限期　下周勢報價德甲最佳球員

曼聯新帥坦赫格的頭號目標是現效巴塞隆拿的舊部法蘭基迪莊，但曼聯不會等他一個夏天，要求他盡快表明意向。曼聯有意打比郡前鋒新星艾比奧維（Malcolm Ebiowei），希望靠麥卡倫及朗尼的關係，簽入這位即將約滿的18歲球員。另外報道稱，曼聯希望羅致應屆德甲最佳球員尼干古，會在下周正式報價，但RB萊比錫不欲放人。



西班牙《每日體育報》稱，曼聯是對法蘭基迪莊最有興趣的球會，並聯絡過球員，但他們希望盡快得到迪莊的答覆，盼他表明想轉會還是留隊；如果迪莊不想加盟的話，曼聯可以抽身轉到其他目標。曼聯會為迪莊的轉會訂下限期，若過限期仍未完成，便轉移目標，不會被一宗轉會拖累整個夏天轉會窗。

據報坦赫格視舊部迪莊為重建曼聯的骨幹。（Getty Images）

巴塞對迪莊的轉會持開放態度，若果曼聯開出高價，同時巴塞又找到接替人選，也願意放人。據報，曼聯預算迪莊的身價約為6500萬鎊。雖然巴塞今夏的薪酬上限終於回復正數，但他們計劃花13億鎊重修主場，並拖欠人工3.31億鎊，所以願意出售球員套現。不過，球員的意向還是最緊要，迪莊一直相信自己會是巴塞重建的重要一員，而且曼聯來季未能參加歐聯。此外，據報曼城對迪莊沒有興趣，退出了競逐。

18歲艾比奧維受多間英超球會關注。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，曼聯有意簽入打比郡的18歲前鋒艾比奧維。艾比奧維出身自阿仙奴及格拉斯哥流浪青訓，去年加入打比郡，最初踢U18，後來被提上U23，到季中更被領隊朗尼提拔上一隊。艾比奧維與打比郡只簽一年短約，今夏約滿，引來曼聯、熱刺、紐卡素及水晶宮的興趣。曼聯名宿朗尼是打比郡主帥，新任曼聯助教麥卡倫去年還是打比郡的技術總監，有助曼聯羅致艾比奧維。

朗尼一手提拔艾比奧維上一隊。（Getty Images）

有報道指，曼聯對萊比錫前鋒尼干古有興趣，並接觸了球員經理人，曼聯最快下周向萊比錫提出報價。曼聯新帥坦赫格很欣賞他，轉任顧問的蘭歷克亦向曼聯大力推薦。不過，萊比錫不欲出售這名今季德甲最佳球員。

蘭歷克推薦尼干古，但萊比錫不太想放人。（Getty Images）

另外，今夏自由身離隊的曼聯後備門將李爾格蘭掛靴，將會加入葉士域治的教練團；葉士域治主帥是前曼聯教練麥堅拿。