英超轉會｜列斯聯護級成功簽「美國美斯」 西維爾鐵衛即將投維拉
撰文：趙子晉
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英超球季告一段落，轉會市場隨即展開，各支球會已為來季作好準備。
煞科戰贏波逃出生天的列斯聯，主帥馬殊即向同鄉埋手，找來薩爾斯堡的美國國腳艾朗臣；早前買斷古天奴的阿士東維拉，繼續有動作，即將簽入西維爾的巴西中堅迪亞高山度士。
煞科戰力保來季英超席位的列斯聯，為免重蹈護級的覆轍，球季結束立即添兵。曾經執教薩爾斯堡的列斯聯美籍主帥馬殊（Jesse Marsch），向舊東家埋手，宣布簽入美國國腳艾朗臣（Brenden Aaronson）。
21歲﹑司職進攻中場的艾朗臣，來自美國新澤西梅德福（Medford），因為純熟的腳下功夫，被稱為「梅德福美斯」。艾朗臣上季在薩爾斯堡不乏上陣機會，並貢獻4個入球及5個助攻。馬殊上年曾盛讚此子是個具侵略性的球員，全場不斷跑動，加上足球智慧甚高，可見馬殊早已看中這名美國同鄉。
利物浦名宿謝拉特領軍的阿士東維拉，早前宣布買斷古天奴及簽入馬賽中場卡馬拉（Boubacar Kamara）後，繼續大展拳腳，官宣簽入西維爾中堅迪亞高山度士（Diego Carlos），盛傳轉會費約2600萬鎊。紐卡素今仗曾接觸這名巴西中堅，可惜當時西維爾未放人。
維拉的增兵大計依然未完，英媒指謝拉特有意羅致格拉斯哥流浪的舊部巴斯（Calvin Bassey）及白禮頓的比蘇馬。
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