轉會動態｜出錢出力打動干地　熱刺搶贏國米左翼衛　世界盃曾奪亞

搶到來季歐聯最後一席，英超熱刺宣布注資1.5億鎊增兵資金，冀留住主帥干地。出錢還不夠，熱刺管理層據報經已出手，讓干地相信會方決心。

干地去季帶領國際米蘭奪得意甲後離隊，傳聞一直對冠軍班底的球員念念不忘。英媒報道熱刺已跟與克羅地亞國腳比列錫達成協議，來季加盟。



熱刺主席利維持股的財團ENIC，日前高調宣布向球隊注資1.5億鎊，供仍未答應留隊的干地增兵。干地認為熱刺現時陣容未足爭雄，要求收購中堅、兩側翼衛及後備前鋒。他去季帶領國米終結祖雲達斯王朝，有意把「手足」帶到熱刺，包括33歲的克羅地亞世界盃亞軍成員比列錫。

干地對國際米蘭的舊部，有意故劍重逢。（Getty Images）

英媒《衛報》指，他與國米的合約在下月屆滿，已拒絕續約，同時拒絕另一倫敦球會車路士的邀請。比列錫料與熱刺簽約兩年，有望於下星期體測完畢後落實。

干地的戰術對翼衛攻擊要求，更甚於防守，比列錫的級數絕對勝任。（Getty Images）

此外，修咸頓門將費沙科士打傳已到熱刺體測，將於下月約滿後免費加盟，料擔任洛里斯的後備。今季只曾於盃賽上陣的哥連尼，外借期滿後將返回阿特蘭大。

費沙科士打（右）預料來季成為洛里斯的副手。（Getty Images）

熱刺近年以建造為主要方針，收購球員大多向年輕「潛力股」埋手。簽入生涯晚期的比列錫，全屬干地要求。得到熱刺首肯，足證球會留人心切。比列錫早年常任左中場，在干地麾下移任左翼衛，表現相當出色。熱刺在干地執教後，多用兩側翼衛助攻，比列錫正合需要。除了比列錫，干地亦希望從國米羅致23歲意大利國腳中堅巴斯東尼，惟該名歐國盃冠軍成員尚有兩季合約，肯定叫價不菲。

巴斯東尼（右）適合出擊中堅的需要。（Getty Images）

干地在完季後先行休假，一直未確定來季去向。據報足球總監柏拉迪斯近日飛返都靈與干地會面，討論收購名單。多家英媒包括《BBC》都報道，干地已首肯在來季繼續領軍。

熱刺球迷可以放心，下季干地繼續教。（Getty Images）

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