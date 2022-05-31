英超轉會︱文尼下季離隊　利物浦三叉戟拆夥　紅軍最可靠大心臟

沙迪奧文尼即將離開利物浦，「轉會達人」羅曼奴證實了這消息。

歐聯決賽前，一再傳出德國班霸拜仁慕尼黑有意撬走文尼，取代羅拔利雲度夫斯基。賽後意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）爆料稱：「文尼已決定今個夏天離開利物浦」。而羅拔利雲度夫斯基已公開表態，說自己「在拜仁年代已經過去」。



今屆歐聯決賽可能是沙迪奧文尼在紅軍最後一戰。（Getty Images）

羅曼奴發文稱，「文尼在紅軍度過精彩的多個年頭之後，已準備好接受新挑戰。」惟他指出，下一站尚未肯定是拜仁，「拜仁是大熱門，但交易尚未完成，一切仍有變數，沙迪奧希望先等待決賽。」

歐聯決賽過後，文尼的消息暫未有更新，另一邊廂，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基在波蘭國家隊記者會上談及在球會前途，斬釘截鐵宣稱：「今天只有一件事情是肯定的——我與拜仁的故事已告一段落（my story with Bayern is over）。在近月發生的事情後，我無法想像繼續良好合作。」如此一來，更令拜仁務必要找到他的接理人，文尼肯定是目前首選。

利雲度夫斯基發表離隊宣言。（Getty Images）

利雲度夫斯基離隊宣言

利雲度夫斯基續稱，「拜仁是間認真的球會，我相信他們不會留下我，我已不想再在那裏踢波。轉會是最佳選擇，我希望他們不會阻止我，因為我的合約2023年才到期。」羅曼奴稱，利雲度夫斯基已跟巴塞達成口頭協議，合約為期3年，只待拜仁放行。

他的「離隊宣言」帶有敵意，令拜仁CEO簡尼相當不滿，「我不能告訴你，為何羅拔會選擇以這種方式說明他的處境。這種公開宣言不會帶你到達任何地方。」簡尼強調，「他應該記住自己在拜仁所擁有的，他在這兒成為世上其中一個最佳球員。」

利雲度夫斯基盛傳的下一站巴塞隆拿，主帥沙維早前曾表示，「他已表明自己想離隊，談判正在進行，但他與拜仁仍有合約。對手是拜仁，一切不會容易，不過仍有機會。」

這位33歲波蘭射手2014年從多蒙特加盟拜仁，自此每年贏得德甲冠軍，並在2020年奪得歐聯錦標。他在德甲384場賽事射入312球，並在2021年打破有「轟炸機」稱號的武勒保持39年的入球紀錄。

文尼是高普任內首個重要收購。（Getty Images）

2015年10月，高普接替被辭退的羅渣士，出任利物浦領隊。他早在執教多蒙特時，已看中沙迪奧文尼，當年由於不滿對方一身「潮人」打扮，見面後最終未有出手。看到文尼大放光芒，他對此相當後悔，2016年夏天一到，利物浦便以3400萬英鎊從修咸頓收購。

一年後，沙拿從羅馬加盟，與文尼和法明奴組成前線三叉戟。論入球量，文尼或許及不上沙拿，可是每到大賽或重要關頭，文尼甚至較沙拿更加可靠，經常為利物浦取得關鍵入球，絕對是紅軍前線最可靠的「大心臟」。在利物浦6個球季，269次上陣攻入120球，與球隊一起贏盡歐聯、英超、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。

利物浦前線三叉戟法明奴、沙拿和文尼，下季很大機會拆夥。（Getty Images）

當三叉戟均已接近或到達30歲，拆夥看來在所難免。利物浦2020年夏天買入葡萄牙前鋒祖達，今年1月買入哥倫比亞翼鋒路爾斯迪亞斯，為前線改朝換代做準備。

沙拿、文尼和法明奴三人合約均在2023年屆滿，球會一直將沙拿排在續約優先順序，然而埃及之王盛傳「獅子開大口」叫價周薪40萬英鎊，令談判遲遲未有進展。出乎意料的是，原先以為將默默留隊的文尼，會早沙拿一步選擇離隊。