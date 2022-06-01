足球熱話｜球壇「水魚王」曼聯巴塞爛鬥爛　兩大班霸屢創奇葩轉會

在歐洲豪門勁旅中，講到管理一片混亂、轉會一塌糊塗，相信巴塞隆拿及曼聯也是一時瑜亮。比較一下兩隊近10年的「經典」收購，看看哪一隊才是「水魚王」？



曼聯自從費格遜退休後，亂象不停，兩三季換一次領隊，又換一批球員，踢歐霸已成常態，踢到歐聯便是驚喜演出。巴塞「洗腳唔抹腳」，毫無薪酬計劃，球員人工愈來愈高，當疫情來襲，收入急跌，巴塞便馬上出問題，更要送走美斯去滿足聯賽的薪酬上限。兩隊近年在轉會市場買人也是失敗多於成功，經常高價買來水貨，就算原本不是水貨，來到曼聯或巴塞後都會變廢。

曼聯近年五大「經典」收購：

米希達利恩適應不到英超的風格。（Getty Images）

米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）

這位「亞美尼亞美斯」在2016年以3000萬鎊從多蒙特來投，成為摩連奴麾下一員，但他一直未能適應英超，也找不到在曼聯的最佳位置，鬱鬱不得志。就算在曼聯近10年那兩個最成功的球季，他都顯得黯淡無光。在2018年，他被交換到阿仙奴，曼聯換來一個更失敗的收購。

曼聯7號球衣，有段時間誰穿誰當災，例如迪比。（Getty Images）

迪比（Memphis Depay）

曼聯其中一位失敗的7號球員，他在2015年夏天以2500萬鎊轉投曼聯，季初都威過一兩場，但後來發現他其實是射手型球員多於突破型，不太合用，在15/16球季英超只得兩個入球，他踢度過了一個失敗的球季後，曼聯總算找到人接貨，蝕幾百萬鎊賣給里昂。

舒尼達連人生的高峰是加盟曼聯的一刻，之後就下滑到今日。（Getty Images）

舒尼達連（Morgan Schneiderlin）

舒尼達連在2015年夏天以2500萬鎊從修咸頓來投，被視為解決曼聯防中問題的人物，但加盟後幾乎沒有踢過什麼好波，得不到重用，效力一季半後黯然離隊，以2000萬鎊蝕讓給愛華頓，而他在愛華頓亦愈踢愈沉，再也表現不到修咸頓時的水平。

迪馬利亞帶住外界的期望而來，結果令人非常失望。（Getty Images）

迪馬利亞（Ángel Di María）

迪馬利亞在2014年夏天加盟，那時他還是全盛期，配得上近6000萬鎊的身價，並穿上7號球衣。踢了一兩場好波後，他的家被劫，不想再留在英超，表現一落千丈，正選都被艾舒利楊格搶走。一季後，曼聯總算為他找到下家，以4400萬鎊蝕讓給巴黎聖日耳門。

以失敗轉會而言，山齊士算得上是經典。（Getty Images）

阿歷斯山齊士（Alexis Sánchez）

2018年冬季轉會窗以米希達利恩從阿仙奴交換而來的，還給他隊內頂薪的35萬鎊，開啟了曼聯亂開高薪給球員的壞習慣，並影響更衣室軍心。山齊士加盟後好表現的時候聊聊可數，變成冗員，但他人工太高，很難清走，好不容易外借到國際米蘭，並到2020年夏天讓他免費轉會，算是貼錢送瘟神。

巴塞近年五大「經典」收購：

巴塞簽馬爾甘，令人摸不着頭腦。（Getty Images）

馬爾甘菲臘比（Malcom Filipe Silva de Oliveira）

這位巴西翼鋒在2018年以超過4000萬歐元身價從波爾多來投，原本以為值得期待的新星，但表現不值一提，真的想不明巴塞為何會買他！他在18/19球季踢了15場西甲，僅得一個入球。2019年夏天，巴塞以幾乎平手價轉讓給辛尼特，雖然不知馬爾甘這一季做了什麼，但算是止蝕成功。

迪比利勢以自由身離隊，巴塞血本無歸。（Getty Images）

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）

在「後尼馬時代」，有錢的巴塞做了很多失敗的收購，包括在2017年夏天以過億歐元從多蒙特買入奧士文尼迪比利。迪比利以突破能力見稱，但他在巴塞受傷患困擾，又有紀律問題，完全做不起他的上億身價。在今個夏天，他就約滿，以自由身離隊，巴塞一分轉會費也收不回。

自從賣走尼馬後，巴塞開始買入高價水貨，例如古天奴。他們買古天奴的資金，間接資助了利物浦的崛起。（Getty Images）

菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）

在17/18球季，巴塞的轉會簡直是災難，迎接完迪比利後，到季中迎來另一位身價過億歐元的古天奴。古天奴在巴塞的4年間，最佳的表現相信是19/20球季外借到拜仁慕尼黑，幫拜仁贏歐聯。過去半季，他被外借到維拉，今夏以約1700萬鎊正式轉投維拉。

就算是好球員，都未必一定夾到球隊，基沙文是個好例子。（Getty Images）

基沙文（Antoine Griezmann）

巴塞的過億歐元收購真的是筆筆失敗，例如在2019年夏天從馬體會收購基沙文。基沙文及美斯在位置及功能上都撞到應一應，完全發揮不出水平。經過兩個不見突出的球季後，他被外借回馬體會，相信結果極大機會是以低價再次加盟馬體會。

同比真歷交換艾法美路，巴塞為何會願意？（Getty Images）

比真歷（Miralem Pjanic）

這筆不算是戰術甚至不是足球上的轉會，更像是為了滿足財政公平政策的「做數」手段。巴塞將中場當打的艾法美路送去祖雲達斯，祖記就將個老將比真歷送過來，真的不知道比真歷有什麼作用！過了不知做了什麼的20/21球季，他在21/22球季外借到比錫達斯，看來不久就低價走人。

巴塞及曼聯令人摸不着頭腦的買人真的不在少數，除了以上列出的，巴塞有簽來養傷的華美倫，杜格拉斯、馬菲奧斯費南迪斯等「隱形人」，不知買來有什麼用的艾達杜蘭，入球極少的巴夫韋迪；曼聯方面，當初破中場世界紀錄買來的保羅普巴即將再次免費走人，買來毫不適應球隊風格的雲迪碧克，之前試過借了個踢不出水準的法卡奧，而雲比沙卡及哈利馬古尼這些今季突然下滑的都不知計不計入去好。

儘管兩隊在轉會市場的交易如不堪，但曼聯總是年年賺大錢，巴塞也是季季有歐聯踢，確保他們仍有財力去做「水魚」。究竟在球壇「水魚」界中，巴塞還是曼聯更勝一籌？