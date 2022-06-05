行山熱話｜女生行山有需要只穿Bra top嗎？Legging加短褲才夠保護

朋友見到我經常行山，叫我學其他女生穿bra top拍照，一定可以吸引很多人Like。無疑，山上穿bra top的妙齡少女隨處可見，這幾年蔚然成風，已經不是什麼新鮮事了。可是，行山真的有需要穿bra top嗎？



行山需要穿梭在遍佈樹枝和植物的山徑中，只穿bra top就等於外露肌膚與樹枝雜草互相摩擦，容易刮傷表皮，如果不幸碰到一些容易令皮膚致敏的植物，雙臂更是首當其衝，而蚊叮蟲咬更是無可避免，皮膚覆蓋的面積越少容易出事。加上皮膚長時間在太陽下在曝曬，很容易曬傷。

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行山的衣服應該注重保護皮膚，有排汗快乾功能較佳，適當時候可加冰袖加強防曬，也可避免被樹枝刮傷。穿bra top除了散熱較快外，我想不到還有什麼誘因。相信山界不會建議女性穿bra top行山吧！它的存在不外乎吸睛，遠遠超過真實的用途。

有經驗的行山人士多穿長褲，以鬆身透氣為主。在山野行走，長褲可保護雙腿免被荊棘或叢草刺傷，鬆身的褲更可以跨步幅度大的山路和攀爬岩石，走起來游刃有餘，而且在屁股與石頭摩擦的攀爬路線上叫耐磨。

很多山女只穿legging，看上去雙腿較貼身修長。不過，如果要走難度較高和需要攀爬的路線，膝蓋或屁股位置有機會與岩石或碎石磨擦，legging的耐磨性和保護性就不太足夠了，分分鐘磨破一個洞。如果想保護好一點，還是加多一條短褲吧！另外，如果走一些多蕨類植物的小徑，那些針刺就會黏在legging上，刺得雙腿發麻，要花時間逐根刺拔出來，不是那麼容易。我就是試過一次雙腿被「針灸」，就不敢再穿legging走小徑了。

2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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本來行山是為了鍛煉身體，保持健康的體魄。但是，許多穿bra top行山的女士好像搞錯了行山的目的，把山上的角落變成娛人娛己秀身材的場地，也把穿bra top打卡視為吸睛點讚的必備伎倆。試問有多少個穿bra top的人有真正研究過行山的路線？知道自己身處的位置看到的是哪裏的風景？對腳下的草本植物有多了解？看到別人穿bra top拍照美美的，就隨波逐流，卻連基本的山野知識、行山技巧、路線安排等一無所知，也不打算去學習，真的有點本末倒置。

行山是一種強身健體的運動，卻在疫情下成為一個大家除口罩的社交平台，也成為約定俗成的bra top打卡活動，有點失去行山的本質和意義。我已經行了5年山，由一個對山林零認識的人，到現在能自己一個人規劃行山路線，知道怎樣準備一次安全的行山活動，到最近一直帶人行山，還能介紹沿途風光，算是一個成長。從來沒有穿bra top行山，將來也不打算穿bra top，也不想靠穿bra top來得讚，因為一個真正喜歡行山的人不是靠一件bra top在山上行走，而是用雙腳去感受山的脈搏！

【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】