大埔行山｜元墩下起步上燕岩登走馬崗　走錯方向落梧桐寨萬德苑

踏入三月，天氣開始暖和，潮濕有霧，今周小小組由燕岩上走馬崗。

（出發日期：2022年3月9日）



早上9時在大埔墟港鐵站搭23K小巴到新屋家，下車後二人一組向上行至涼亭，右邊往元墩下方向，入村見黃氏祠堂，後方有古道入林。燕岩位於元墩下與四方山之間的一條古村，村已荒廢，村內還見梯田，還有全港最長的「竹林隧道」廣為人知。

走過竹林隧道，開始斜上，至五百多米，向上可到燕岩頂（四方山），今日打橫走，經林路走到588米高的走馬崗，在頂上大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經「竹林隧道」上走馬崗👇👇👇

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休後，下山往大菴方向，原想下磨龍石的，但在520米的分岔位，走錯方向偏左了。

走了很陡的路下蕉坑接回梧桐寨山徑，有驚無險地下午3時多返回主徑。沿徑下行經萬德苑徑出林錦公路，搭車回太和食下午茶。

▼按圖看清路線及沿途風景，經梧桐寨落林錦公路👇👇👇

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