九龍行山｜鑽石山站起步訪空心樹鯊魚石 再登東洋山搵兔仔石打卡
撰文：CATT’S BLOG
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周三大致天晴，早上沿岸有霧，日間天氣炎熱，小組安排走市區山線到富山探鯊魚石，鑽石山站集合。
（出發日期：2022年4月27日）
早上天色良好，有點悶熱，9時15分在鑽石山站C2出口起步，四人一組經鳯德村道、富山道、轉入蒲崗村道至火葬場。走旁邊小路經公墓、農地，前行少許已見路旁一棵空心樹，可能景點熱潮稍過，只見兩位美女在拍照，很快就到一班龍友。
拍照後向前走不遠已見鯊魚石，隊友又忙於拍照。探過兩景點後，經南山尾走「竹林隧道」接上扎山道。在扎山道向上走，經右邊山路上東山。上東山的路有點直，加上天氣酷熱，上到東山隊友都無哂電，就決定在空地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，鑽石山行去鯊魚石👇👇👇
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大休補充體力後，接衛徑步往東洋山頂，橫山徑往兔仔石。拍照後，沿山徑下山接回麥徑。走一段長城古道，岔口轉上石芽背，下山經大輋村出黃泥頭。是日路線不難，8公里多，花4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，往東洋山頂找兔仔石👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
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