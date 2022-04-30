夏天行山推介｜6條中途有士多補給路線　行住歎消暑凍飲鄉村美食

計劃夏天行山路線時，更重視補給點。因為天氣炎熱，飲水量及體力消耗較大，如果路線中途有士多補給冰涼的飲料消暑，甚至可以在鄉村茶座坐下來歇息享用午膳，會令行山旅程更安全及舒適。不過，大家謹記部分鄉村士多並非每日營業，可能只在周末及假期做生意。

以下精選6條中途有士多補給的行山路線，皆適合新手，予大家參考。本文只提供路線概要，若果有意前往這些路線行山，請大家閱讀更多相關路線介紹及資訊，出發前請做足準備。



以下介紹的6條行山路線，中途皆有士多補給。（顏銘輝攝）

入門級：慈沙古道

路線：慈雲山法藏寺 > 沙田坳🥤 > 水泉澳邨

路程：4公里；需時：約2小時

簡評：鄰近市區，由慈雲山法藏寺起步的話，全程沿沙田坳道的馬路上斜，便行至這條路線的最高點沙田坳。沙田坳有涼亭獅子亭、公廁及士多，完成上山路段的山友可以購買飲料歇息。休息過後，便可走原始山徑，沿慈沙古道落到水泉澳邨的博泉街。這條路線的起點及終點皆交通方便，路程不長，適合行山新手。

+ 4

入門級：南丫島

路線：索罟灣 > 蘆鬚城🥤 > 洪聖爺灣🥤 > 榕樹灣

路程：5公里；需時：約2.5小時

簡評：這條南丫島最熱門的行山路線，幾乎全程靚路，而且途中有涼亭等設施，也適合一家大小去郊遊。索罟灣的船期較榕樹灣疏，為較易預算時間，建議由索罟灣出發。索罟灣有大量食肆，沿海濱小徑，輕鬆行至蘆鬚城，那裏都有補給。接着上山再落洪聖爺灣，又有不少食肆及士多，最後行到榕樹灣。

+ 3

入門級：嶂上

路線：海下路 > 嶂上🥤 > 坳門 > 榕樹澳🥤 > 水浪窩

路程：9公里；需時：約4小時

簡評：由海下路起步，沿嶂上郊遊徑緩緩登上嶂上高原，也是這條路線的最高點。嶂上有士多，行山人士可以在此歇息，享用即食麵、豆腐花及小食。接着沿郊遊徑走，經過坳門，走下「天梯」落山，考驗膝部。落到底，便至榕樹澳，村內有士多補給。最後，行約3公里的馬路行到出水浪窩。

了解詳細路線：嶂上郊遊徑平緩斜度登高 食完山水豆腐花落榕樹澳

了解更多：慎選夏天遠足路線避免中暑 9個郊野暴曬黑點避之則吉

進階級：荔枝窩

路線：烏蛟騰 > 三椏涌 > 三椏村🥤 > 荔枝窩🥤 > 谷埔🥤 > 鳳坑🥤 > 鹿頸

路程：15公里；需時：約7小時

簡評：由烏蛟騰行至鹿頸，途經多條村莊，幾乎每條都有士多。沿苗三古道緩緩落到海邊的三椏村，那裏有數間茶座士多，提供客家菜式及炒粉麵飯，是行山人士午膳的熱門地。

行山人士可以在三椏村午膳，菜式十分豐富。（顏銘輝攝）

接着再行往荔枝窩，又有補給點。荔谷古道就較為辛苦，經過一上一落，抵達谷埔，又有士多。沿海邊行多一會兒，鳳坑又有補給點，最終出到鹿頸，那裏又有茶座。

了解詳細路線及睇片：烏蛟騰起步行到鹿頸 路程長但有士多美食補給

【荔枝窩一帶風景】（按圖放大）

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進階級：東澳古道

路線：東涌 > 鱟殼灣 > 沙螺灣 > 䃟石灣 > 深石 > 深屈🥤 > 大澳

路程：13公里；需時：約6小時

簡評：東澳古道途經多條大嶼山西北部的沿海村落，由東涌行至大澳。東澳古道大部分是水泥村徑，十分好行，大致沿岸走，雖然起伏，但上落不算辛苦。東澳古道最主要的補給點是深屈，很多山友都會選擇在那裏的士多午膳，吃飽後再入大澳。

東澳古道路程雖長，但指示清楚，上落不算多，也適合新手嘗試。（顏銘輝攝）

進階級：麥理浩徑第2段

路線：西灣亭 > 大浪西灣🥤 > 鹹田灣🥤 > 大浪村🥤 > 大浪坳 > 赤徑🥤 > 北潭凹

路程：10公里；需時：約5小時

簡評：麥徑第2段是景色最美的一段麥徑，通常行山人士會由西貢搭村巴至西灣亭起步，落到海邊的大浪西灣，那裏有數間茶座士多。接着，往下個靚海灘鹹田灣，那裏又有士多，可以午膳。沿麥徑走，不久至大浪村，又有地方補給。上大浪坳的一段較吃力，跟住落到赤徑，又有士多，最後行上北潭凹完成。

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了解詳細路線：沿麥理浩徑感受大浪西灣 再遊鹹田灣赤徑

夏天行山可備12件小物（按圖放大）：

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了解更多：10條夏天行山路線推介！走進林蔭山谷免曝曬 多補給點可輕裝上陣

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【夏天行山須知】

出發行山前得知天氣炎熱，例如天文台已發出酷熱天氣警告，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。



如果決定去行山，為減低熱病風險，行山人士須謹慎選擇路線。選擇夏天行山路線時，可以考慮5大因素，分別是路線短、上斜少、樹蔭多、補給多及退路多。



在夏天行山，除慎選路線，還建議避開中午時分行進！



中午時分最曬最熱，行山人士可以選擇較短的路線，提早至清晨或者押後到黃昏出發，避開最暑熱的時間，例如早上8時啟程，中午12時前落山，或者到下午3時後出發，行到6時入黑前落山。



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