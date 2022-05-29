西貢行山｜上雷打石山享受隱世草地　避開人潮訪小教堂充滿驚喜

上平坦草原的小徑陡峭多深坑，需要手腳並用。雷打石下山崎嶇難走，路窄多雜草，需要份外小心，宜戴手套。 黃毛應到劉氏世居路段的小徑多大石和密林，多苔蘚，小心滑倒和迷路。此路線新手不宜，需要一定體力。



日期：17-4-2022

路線：北潭涌＞平坦草地＞雷打石山頂＞石坑＞黃毛應天主教玫瑰小堂＞劉氏世居＞黃竹灣

長度：約8.3公里

時間：4小時（不包括休息和拍照）

交通：去程於西貢巴士總站坐九巴94北潭涌站下車，回程黃竹灣搭299巴士到沙田或回西貢。



沿北潭涌家樂徑上雷打石山，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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縱橫密林尋隱世村落小教堂

由山頂下山的道路崎嶇難走，窄路多凹凸不平的碎石，要小心謹慎地半蹲半走下行。

下山尋隱世村落小教堂，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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走無人地帶訪池畔劉氏世居

離開黃毛應村，往昂窩方向走，再次進入密林上山。沿途盡是長滿青苔的大石，有些路雜草非常茂密，便加快腳步穿過。

經密林發現劉氏祠堂，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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評價：

融合自然、宗教、歷史古跡於一條路線，大飽眼福，也令行山多一重意義。每一段路的路況不一，考驗行山的腳法和技巧。但每一個景點都是一種新的體驗，由巍峨的雷打石到清幽的小教堂，再到古意盎然的劉氏宗祠，全程充滿了驚喜。想避開西貢的人潮，可嘗試走此較冷門路線，相信會有另一番感受。

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】