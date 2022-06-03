英超｜阿仙奴為傳奇領隊雲格送上殊榮　酋長球場豎立雕像實至名歸

雲格，相信是最值得在酋長球場外獲豎立雕像殊榮的人。

英國《每日鏡報》及《太陽報》稱，阿仙奴將會為傳奇領隊雲格在主場外立雕像，如同亨利、伯金及阿當斯三大名宿。



阿仙奴前領隊雲格。（Getty Images）

英國傳媒引述《Gunnerblog》的消息，阿仙奴會在今夏於主場酋長球場外，豎立功勛領隊雲格的雕像，以肯定這位法國主帥帶領球會22年的貢獻及成就。72歲的雲格現在國際足協任職全球足球發展總監。

雲格將亨利栽培成世界級球星。（Getty Images）

雲格在1996年來到英超，執教阿仙奴，為球會注入全新的管理及戰術概念，主張地面推進，令兵工廠成為英超之中華麗足球的先鋒。憑他法國及歐陸的人脈關係，為阿仙奴引進多名經典外援，最成功的肯定是法國前鋒亨利。在90年代末至千禧年初，雲格領阿仙奴3奪英超錦標，當中49場不敗的戰績更為人津津樂道，他還贏得7次足總盃冠軍。

雲格執教阿仙奴22年，獲立雕像也是實至名歸。（Getty Images）

為了酋長球場，阿仙奴有段時間「限米煮限飯」，不得不賣隊長賣球星，倚重年輕小將，逐漸脫離爭冠行列，但雲格憑其執教功力，一直確保球會穩奪聯賽前4名，季季踢歐聯，保持球會財政收入水平，直至2018年他宣布離開，結束22年的阿仙奴領隊生涯。

現時阿仙奴主場酋長球場外，有亨利、伯金及阿當斯3位名宿的雕像，這3位名將都曾經在雲格麾下效力，當中亨利更加是雲格一手帶到英超，並栽培成世界級球星。

如果阿仙奴要為雲格立雕像，大家覺得用什麼形象及姿勢呢？