英超熱話｜洛賀丁加盟阿仙奴6年首建功　竟遭毒舌同事挖苦贈慶

阿仙奴守將洛賀丁接應布卡約沙卡角球以頭槌建功，頂入職業生涯首個英超入球，協助兵工廠力克韋斯咸，取得「爭四」的寶貴3分。這名英格蘭中堅賽後與隊友蘭斯達爾齊齊接受訪問，卻遭同事「毒舌」回應贈慶。



阿仙奴今輪聯賽作客韋斯咸，兵工廠兩名中堅各建一功，結果以2：1力克對手，保持「爭四」的主導權。阿仙奴中堅洛賀丁（Rob Holding）接應布卡約沙卡開出的角球，力壓對手跳頂破網，為球隊開紀錄外，是他加盟阿仙奴6年的首個入球外，亦是他職業生涯首度在英超建功。

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洛賀丁（右）攻入加盟阿仙奴的首個入球，亦是生涯第一個英超入球。（Getty Images）

這名26歲的英格蘭中堅賽後與門將蘭斯達爾一同受訪，洛賀丁表達感受後，身旁的蘭斯達爾突然加把口：「用咗6年終於有返條髮線！」，而突然被攻擊的洛賀丁亦不禁笑了。

🗣 “Only took six years and a new hairline.”



Aaron Ramsdale’s response to Rob Holding scoring his first Premier League goal. 😂😂😂



pic.twitter.com/jqJGP8vLAr — Connor Humm (@TikiTakaConnor) May 1, 2022

洛賀丁飽受脫髮困擾，上年更一度以光頭示人，而這個問題令他自信受損，幸好經過治療後，如今「髮再生」，自信全都回來了。

受頭髮問題所困的洛賀丁，上年一度以光頭示人。（資料圖片／Getty Images）

有趣的是，阿仙奴今仗另一個入球功臣加比爾馬加希斯，當年同樣有「M字額」的煩惱，如今已經是整齊的平頭裝，看來阿仙奴對中堅有獨門的「髮寶」。

蘭斯達爾下半場一次出迎，嘗試踢走查洛保雲的腳下球，保雲其後倒地，惹來蘭斯達爾的犯規疑雲，這名阿仙奴門將沒有被判罰外，更盛讚保雲是個君子，「當時我和保雲沒有接觸，大家還有大概一碼的距離，他隨即起身向球證示意，我沒碰到他，他是個君子十分誠實。」

蘭斯達爾出迎疑似與保雲有接觸，幸好球證明察秋毫。（Getty Images）

英超第36輪直播賽程：

英超第36輪直播賽程（01美術製圖）

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