英超｜阿仙奴近乎葬送歐聯資格　阿迪達格列沙加火力全開鬧爆球員

阿仙奴周一晚英超作客以0：2不敵紐卡素，爭4形勢告急，由主動變被動，現排第5位，落後熱刺兩分。由於阿仙奴得失球遠被熱刺拋離，煞科戰不但要擊敗愛華頓，還要寄望熱刺不敵諾域治，才能升上第4位獲歐聯資格。

阿仙奴領隊阿迪達賽後十分失望，批評球員表現，直紐卡素各方面都踢得好過阿仙奴100倍。中場格列沙加亦狠批隊友，叫承受不了壓力的球員回家。



在下半場，阿仙奴的賓韋特擺烏龍，加上紐卡素的般奴古馬雷斯建功，兵工廠作客以0：2負於紐卡素，球隊爭4形勢大受打擊。阿仙奴37戰得66分，排第5位，熱刺37戰68分，排第4位；熱刺的得失球是+24，阿仙奴則是+9，所以阿仙奴形勢相當被動。如果阿仙奴想得第4名，最後一戰必須擊敗愛華頓之餘，還要寄望熱刺對諾域治輸波。

聯賽兩連敗，阿仙奴的前4機會渺茫。（Getty Images）

兩輪之前，阿仙奴還牢牢地壓住熱刺，掌握爭4形勢的主動，但上場「6分波」以0：3遭熱刺大炒，到今仗再負紐卡素，形勢逆轉，陷於被動困境。月初續約阿仙奴的領隊阿迪達十分失望，他在賽後記者會說：「真是一場困難的比賽，正常而言，我坐在這裏是為我們的表現辯護，但紐卡素從頭到尾、在各方面都踢得比我們好100倍。」

阿仙奴不敵紐卡素後，將爭4主導權拱手讓給熱刺。（Getty Images）

阿迪達說：「非常難以接受，我們一早知紐卡素會怎樣踢，但我們應對不到，踢不過他們。我一直處於困境，每次對抗都輸，總是不如他們，紐卡素甚至配得上一場差距更大的勝仗。我通常都會為球員講說話，但今場真的很難了。」

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示，今場表現很差，無法為球員開脫。（Getty Images）

談到煞科戰對愛華頓，阿迪達說：「我們需要勝利，熱刺要輸波。在足球世界，這是可能發生的事，所以由明日開始，我們會準備一切對愛華頓。我們還有數字上的可能。不過，我們都要腳踏實地去想清楚，接受今場的表現達不到歐聯應有的水平。」

格列沙加賽後也批評隊友。（Getty Images）

阿仙奴中場格列沙加賽後也不禁批評隊友，他說：「我們不是打網球，而是踢足球。如果有人承受不住壓力，請你留在家中。你不能夠來到這裏，但踢成這個樣子。我們今場踢得很差。比賽的計劃不是這樣，我們踢出來的完全不同。」

沙加也狠批，球隊的表現配不上歐聯資格，他說：「他們由第一分鐘起，壓住我們到第96分鐘。當你踢成這個樣子，代表你配不上踢歐聯。關鍵在於壓力，如果你控制不到壓力，結果就像今場，看來我們承受不了這種壓力。」