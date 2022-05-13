英超｜熱刺爭四未絕望　哈利卡尼梅開二度　領軍打吡戰淨勝阿仙奴

英超「北倫敦打吡」成為今季「爭四」關鍵一戰，熱刺主場出擊，阿仙奴守將洛賀丁上半場中段兩黃一紅被逐，打亂兵工廠部署，熱刺全靠前線孖寶發威，哈利卡尼及孫興慜包辦3個入球，結果3球淨勝阿仙奴，爭奪前四依然有望。



「北倫敦打吡」前，熱刺落後宿敵阿仙奴4分，要爭奪前四許勝不許敗，今仗執法球證泰亞尼（Paul Tierney）上半場兩個判決，改寫打吡戰的戰局。

古路施夫斯基右路斬中，孫興慜入楔時，與薛迪索拉斯碰撞後倒地，球證隨即吹罰12碼，哈利卡尼主射12碼中鵠，熱刺22分鐘先開紀錄。

孫興慜博得12碼，哈利卡尼主射建功先開紀錄。（Getty Images）

孫興慜是熱刺前線的危險人物，阿仙奴防線嚴防這名韓國球星，洛賀丁（Rob Holding）多次超技術侵犯對手，上得山多終遇虎。「孫仔」入楔欲接應迪亞的長傳，洛賀丁再度犯規阻其去路，並以手肘撞跌「孫仔」，球證毫不猶豫向他出示今仗第2面黃牌，驅逐離場。值得一提的是，洛賀丁被逐前錄得4次犯規，對象全數都是孫興慜。

孫興慜再度博得犯規，洛賀丁兩黃一紅被逐。（Getty Images）

落後一球及十人應戰，阿仙奴已處於劣勢。上半場末段，熱刺一次角球，賓坦古亞頭槌二傳予後柱的哈利卡尼，門前再加一頭建功，37分鐘梅開二度，兩球領先返回更衣室。

換邊初段，哈利卡尼在對方禁區控球面對重重圍困，阿仙奴守將踢出不遠，孫興慜上前一射破網，下半場僅70秒再下一城，同時攻入今季第21個聯賽入球，繼續在神射手榜追趕沙拿。熱刺前線孖寶炮製3球，結果領軍打吡戰以3球淨勝兵工廠，同時收窄兩軍差距，熱刺僅1分落後，來季歐聯資格還看最後兩輪。

孫興慜為熱刺錦上添花，結果3球擊敗阿仙奴，並在神射手榜繼續追趕沙拿。（Getty Images）

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