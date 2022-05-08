英超︱列斯聯「性感」後防又出事　十人應戰僅負阿仙奴陷降班旋渦

列斯聯英超聯賽作客阿仙奴，上半場僅27分鐘已剩下十人應戰，比賽看似已經「進入雪櫃」，注定全失3分。

不料他們人少打人多之下，反而在下半場追成1：2，可惜最終仍敗陣，捲入降班旋渦。



列斯聯門將梅斯利亞甫開賽已犯下嚴重失誤，讓尼基迪亞為阿仙奴開紀錄。（Getty Images）

今年二月辭退比爾沙後，列斯聯在美國領隊馬殊（Jesse Marsch）帶領下一度現曙光，可是上周0：4大敗予曼城，加上護級對手愛華頓和般尼頻頻搶分成功，再度深陷危機。

周日遇上另一強隊阿仙奴，開賽僅5分鐘便因門將梅斯利亞（Illan Meslier）犯下嚴重失誤，落筆打三更。這位法國年輕門將接應隊友回傳時控甩腳，被尼基迪亞（Eddie Nketiah）搶點成功將皮球送入網窩。此子2019/20球季曾外借列斯聯，入球後特別示意不慶祝。

艾寧被罰紅牌離場，列斯聯上半場27分鐘餘下十人應戰。（Getty Images）

5分鐘後，尼基迪亞再入一球，個人梅開二度，這位22歲年輕人終於忍不住，盡情與阿仙奴隊友慶祝。上半場僅10分鐘，阿仙奴已領先至2：0。

11人對11人，列斯聯也無還擊之力，何況是少踢一人？27分鐘，列斯聯守將艾寧（Luke Ayling）雙腳飛鏟踢向阿仙奴前鋒馬天尼利，球證最初只示黃牌，經VAR審視後，將判罰升級，直接以紅牌驅逐艾寧。列斯聯在上半場中段，剩下10人應戰，看來勝負已分。

迪亞高洛蘭迪的入球，為列斯聯在下半場追回一球。（Getty Images）

世事無絕對，列斯聯少踢一人下，將防線縮後，令阿仙奴不像比賽初段般輕鬆進攻。戰至66分鐘，列斯聯把握角球機會，迪亞高洛蘭迪（Diego Llorente）近門射入，首次埋門已有進帳，將比數追至1：2。

列斯聯努力找尋扳平入球，戰至末段依然無果，終以1：2僅負。賽後與般尼同樣35戰得34分，因得失球較對手相差18球，跌入第18位。餘下三仗對手是車路士、白禮頓和賓福特，場場硬仗，降班危機深重。