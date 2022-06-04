足球轉會｜雲高爾點兵引發連鎖效應　坦赫格舊部疑「縮沙」拒曼聯

英國《每日鏡報》報道，曼聯中堅目標祖利安添巴（Jurrien Timber）未必想在今夏離開阿積士，因為他擔心轉投曼聯會失去正選，影響年底出戰卡塔爾世界盃的機會。



曼聯今夏打算羅致新中堅，傳聞兩大目標是坦赫格的阿積士舊部祖利安添巴及維拉利爾的柏奧托利斯。傳曼聯開價3500萬鎊，希望阿積士放人。《每日鏡報》報道，儘管添巴都有意投曼聯，但他憂慮今夏轉會的話，會影響踢世界盃的機會。

荷蘭主帥雲高爾放棄韋拿杜姆，令到添巴憂慮加盟曼聯會無法參加世界盃。（Getty Images）

添巴的憂慮來自今次國際賽期的荷蘭點名，主帥雲高爾因為中場韋拿杜姆在巴黎聖日耳門上陣不穩定，將他摒除於名單之外。31歲的韋拿杜姆是荷蘭中場老大哥，資歷深厚，在更衣室有影響力，但連他都因為上陣少而入選不到，令20歲的添巴認為若果下半年沒有穩定的球會正選，很大機會不獲雲高爾垂青，無法參加卡塔爾世界盃。

雖然曼聯由坦赫格執教，但陣中有三大中堅，分別是哈利馬古尼、域陀連迪路夫及華拉尼，以添巴的實力未必爭得到正選。再者，他首次登陸英超，未必很快適應得到，若果在曼聯沒有正選，到時就難以出戰世界盃。該報道表示，添巴正考慮是否拒絕轉會，但等到明年1月才加盟曼聯的折衝方案也在討論之中。