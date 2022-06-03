足球轉會｜西媒爆14人PSG大清洗名單　麥巴比罕有網上澄清真假

日前有傳媒披露一份「麥巴比的名單」，傳巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比希望清走隊內14人，包括主帥普捷天奴及主將尼馬。這位剛續約PSG到2025年的法國射手在社交網站回應報道，稱這是假消息。



西班牙《世界體育報》報道，麥巴比為了達成歐聯奪冠的心願，認為必先清除隊中冗員，並提出了一份14人清洗名單。

名單包括教練普捷天奴及13名球員，據報被清洗的有巴西前鋒尼馬、西班牙門將沙治奧列高、德國後衛泰路基拿、法國後衛古沙華、法國後衛哥連達巴、西班牙後衛祖安巴尼特、塞內加爾中場伊祖沙古爾、葡萄牙中場丹尼路彭利拿、阿根廷中場里安度柏利迪斯、德國中場達斯拿、西班牙中場安達靴里拉、西班牙中場沙拉比亞以及阿根廷前鋒莫路伊卡迪。

《SPORTbible》引述西班牙傳媒消息，指麥巴比有一份14人清洗名單。（網上截圖）

麥巴比罕有地在網上回覆，指這是假消息。（網上截圖）

外國體育媒體《SPORTbible》也引述消息，並在Twitter上分享報道，驚動了當事人。麥巴比周四晚在Twitter上回覆一個字「fake（假）」，並加上一個紅字的交叉，意思指他有意清洗14人的消息是失實的。

傳聞麥巴比的清洗名單之中包括尼馬。（Getty Images）

麥巴比原本今夏與PSG約滿，遲遲未續約，盛傳他會以自由身轉投皇家馬德里。不過，事態發展大轉向，他突然與PSG續約3年，據報合約總值6億歐元，分別是3億簽字費及1億年薪；還有報道指，麥巴比獲得更大的權力，可以涉足球隊轉會管理事宜，希望盡快贏得歐聯冠軍。