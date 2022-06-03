英超轉會｜艾歷臣獲賓福特開出長約　猶疑未決等候熱刺呼喚

英國《天空體育》報道，賓福特向丹麥中場基斯甸艾歷臣開出長約，但他猶疑，因為他希望踢歐聯。



艾歷臣去年歐國盃在比賽中心藏病發休克，死過翻生，重返綠茵場，今年初加盟英超的賓福特，簽短期合約。30歲的艾歷臣逐漸重拾狀態，站穩正選，據《天空體育》稱，更獲球會開出一份長期合約。

報道指，艾歷臣已經適應在倫敦的生活，在賓福特也過得開心，而且主帥湯馬士法蘭克也是丹麥人，同聲同氣。然而，艾歷臣猶疑是否簽長約，因為他仍有野心，希望再踢歐聯，等待舊球會熱刺招手。不過，艾歷臣回熱刺的話就未必有正選，但如果留在賓福特，他就是球隊的進攻核心。