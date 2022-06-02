英超轉會︱利物浦已找到文尼完美接班人　但要跟熱刺同韋斯咸競爭

利物浦塞內加爾前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）決意離隊，正當球迷對他依依不捨之際，坊間傳出紅軍已找到他完美接班人的消息。



文尼難捨，總有一些蛛絲馬跡。利物浦日前勝利大巡遊，身邊一眾對友開始慶祝，文尼最初一臉心事重重的樣子。有球迷特別製作一個實物原大的文尼紙板公仔，球衣位置上面印有「文尼不要走」（Mane Don't Go），請求他別離隊。

可是他已向會方表明離隊意願，英國《鏡報》指出，正在物色文尼接班人的利物浦，目前在觀察法甲球隊雷恩前鋒馬田泰利亞（Martin Terrier）。

利物浦被指正在觀察法甲球隊雷恩前鋒馬田泰利亞。（Getty Images）

文尼離開與前線三叉戟拆夥均是在所難免，沙拿、文尼和法明奴均接近或已到30歲，他們跟紅軍合約同在明年夏天屆滿，球會優先希望跟沙拿續約，卻遲遲談不攏。利物浦向轉會市場埋手，作好兩手準備，也是意料之中。

現年25歲的馬田泰利亞，名字有點陌生，他是里爾青訓產品，曾是法國小國腳，2017/18球季外借史特拉斯堡，2018年加盟里昂，兩個球季在法甲合共上陣55次攻入10球。平平無奇的數字，令他2020年被賣到雷恩，經過一季適應期，今季大爆發。

體育科技公司twenty3製作一張文尼與泰利亞能力值的比較圖。（Twitter＠twenty3）

文尼完美接班人

馬田泰利亞上季在法甲取得9入球、7助攻，今季入球數字急升至21球，當中只有兩球來自十二碼。他與文尼最相似一點，在於前線不同位置的適應能力。最擅長踢左翼，大部分入球來這位置，身高6呎的他也能踢中鋒，加上腳下功夫不錯，亦可擔任墮後前鋒位置。

體育科技公司twenty3以文尼與泰利亞上季聯賽數據，製作一張能力值比較圖，並點出：「馬田泰利亞上季在雷恩經歷難以置信的一季，查看某些重要指標，他的能力與文尼驚人地相似。」無論是預期入球值（xG）、射門次數和預期助攻值，二人數據相當接近，文尼在對手禁區盤扭和嘗試盤扭次數高過泰利亞甚多，泰利亞則在助攻和入球數量較為優勝。

《鏡報》指出，泰利亞的貢獻不止單在前線，「他在雷恩是逼搶重心人物，經常以防守動作逼使對手犯錯，在對手後場腹地獲益。」如此一來，他的踢法相當適合高普，然而由於直到今季才大爆發，泰利亞從未入選法國大國腳，也不如其他盛年行家那樣備受豪門注目。

即使如此，利物浦就算有心買入，仍要面對一些競爭。英超兩支前列份子熱刺和韋斯咸均盛傳對此子有意，雷恩已為他標價3400萬英鎊起跳。