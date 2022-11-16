世界盃2022｜睇波必備！32支決賽周球隊大軍名單出爐　附球衣號碼

世界盃2022的32支參賽球隊陸續公布最後26人球員大軍名單，11月14日是遞交名單的最後限期，國際足協亦在11月15日公布各隊球員名單。本文將列出各隊球員的位置、效力球會及球衣號碼。以往世界盃限制每隊最多報名23人，但今屆放寬至26人。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

【A組】球隊大軍名單一覽：

主辦國卡塔爾在11月20日深夜12時的揭幕戰登場，先鬥厄瓜多爾。接着，他們會在11月25日晚上9時對塞內加爾。最後一場分組賽，卡塔爾會在11月29日晚上11時對荷蘭。卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰會由ViuTV免費直播。

卡塔爾教練費歷斯山齊士（Félix Sánchez）。（Getty Images）

厄瓜多爾首場比賽會跟東道主卡塔爾踢揭幕戰，在11月20日深夜12時舉行。之後厄瓜多爾會在25日深夜12時對荷蘭。最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對塞內加爾。ViuTV會免費直播兩場厄瓜多爾的分組賽，包括對卡塔爾及荷蘭。

厄瓜多爾教練艾法路（Gustavo Alfaro）。（Getty Images）

塞內加爾首場比賽會在11月21日深夜12時對荷蘭，之後到25日晚上9時對主辦國卡塔爾，最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對厄瓜多爾。ViuTV將直播塞內加爾對荷蘭的比賽。

塞內加爾教練施斯（Aliou Cissé）在11月11日公布26人大軍名單，受傷的沙迪奧文尼仍然入選，施斯期望他在可以在兩三周內好轉，能夠參與世界盃賽事。塞內加爾的大軍有不少熟悉的臉孔，例如車路士的艾度亞文迪及高列巴尼。

塞內加爾教練施斯（Aliou Cissé）。（Getty Images）

荷蘭首場比賽會在11月21日深夜12時對塞內加爾，之後到25日深夜12時對厄瓜多爾，最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對東道主卡塔爾。ViuTV將免費直播兩場荷蘭的分組賽，分別對塞內加爾及厄瓜多爾。

荷蘭主帥雲高爾（Louis van Gaal）在11月11日公布大軍名單，大部分人選正路，包括法蘭基迪莊、迪化、雲迪積克及迪歷特。在入選球員中，最驚喜的是19歲燕豪芬中場沙維施蒙斯。至於今季由阿積士轉投拜仁的中場賴恩格雲貝治、紐卡素中堅保治文則落選。

荷蘭教練雲高爾（Louis van Gaal）。（Getty Images）

【B組】球隊大軍名單一覽：

英格蘭首場比賽在11月21日的黃金時間晚上9時上演，面對最強的亞洲球隊伊朗。接着，英格蘭會在25日深夜3時鬥美國，上演「英美大戰」。在最後一場分組賽，則是「英國打吡」，由英格蘭對威爾斯，於11月29日深夜3時舉行。ViuTV將免費直播英格蘭對伊朗的比賽。

英格蘭在11月10日公布26人大軍名單，領隊修夫基點兵，列斯占士無法趕及傷癒，但基爾獲加可以候命。在邊緣人之中，阿仙奴後衛賓韋特、利物浦後衛阿歷山大阿諾特、車路士中場干拿加歷查、李斯特城中場占士麥迪臣、曼聯前鋒拉舒福特及紐卡素前鋒哥林威爾遜入選。不過，湯姆利、艾雲東尼、查洛保雲就落選。

英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）。（Getty Images）

伊朗首戰便要硬撼同組實力最強的英格蘭，比賽在11月21日的黃金時間晚上9時上演。之後，伊朗會在11月25日的早場晚上6時鬥威爾斯。最後一場，伊朗會在11月29日深夜3時大戰美國。ViuTV將免費直播英格蘭對伊朗的比賽。

伊朗教練昆洛斯（Carlos Queiroz）在11月13日宣布25人大軍名單，並沒有用盡上限26人。在名單中，伊朗選了4位門將。伊朗的前線不可忽視，有波圖的泰尼米夥拍利華古遜的「伊朗美斯」阿斯蒙。

伊朗主帥昆洛斯（Carlos Queiroz）。（Getty Images）

美國3場分組賽都在香港時間深夜舉行，首場分組賽會在11月21日深夜3時對威爾斯，之後在25日深夜3時激戰英格蘭，最後一場在11月29日深夜3時對伊朗。

美國教練貝赫達（Gregg Berhalter）在11月9日公布26人大軍名單，大部分球員在歐洲各地聯賽落班，包括效力車路士的進攻核心基斯甸普列錫、富咸的安東尼羅賓遜及添列姆。名將之後添莫菲韋亞也有入選，為美國攻堅。

美國教練貝赫達（Gregg Berhalter）。（Getty Images）

從附加賽突圍出而的威爾斯，首場比賽會在11月21日深夜3時對美國，之後在25日晚上6時鬥伊朗，最後一場就在11月29日深夜3時鬥「鄰居」英格蘭。

威爾斯主帥派治（Robert Page）在11月9日點兵，26人大軍名單沿用去年歐國盃的主將，包括已經轉到美職落班的加里夫巴利、賓戴維斯、祖阿倫、丹尼爾占士及基化摩亞等熟悉的臉孔。

威爾斯主帥派治（Robert Page）。（Getty Images）

【C組】球隊大軍名單一覽：

由美斯領軍的阿根廷，首場分組賽是11月22日的早場，在晚上6時鬥同組實力最弱的沙特阿拉伯。之後，阿根廷會在26日深夜3時鬥中美洲勁旅墨西哥。在最後一場分組賽，阿根廷會在11月30日深夜3時對波蘭。其中，ViuTV會免費直播對墨西哥的比賽。

阿根廷教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）在11月11日公布大軍名單，進攻線上有美斯、迪馬利亞、拿達路馬天尼斯、保羅戴巴拿等球星，中場有里安度柏利迪斯及迪保羅這樣的當打球員，也有新星安素費南迪斯，但盧施素因傷落選。阿根廷防線有幾名英超兵，包括達米安馬天尼斯、基斯甸羅美路及利辛度馬天尼斯。

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）。（Getty Images）

沙特阿拉伯硬仗連場，首戰會在11月22日晚上6時對阿根廷，之後到26日晚上9時鬥波蘭，最後一場會在11月30日深夜3時對墨西哥。

沙特阿拉伯教練蘭納（Hervé Renard）在11月11日公布大軍名單，隊長艾法拉積在周日對冰島的友賽肩部受傷，退下火線，他仍然入選。蘭納解釋，雖然艾法拉積肩部痛楚，但過幾天就會痊癒。門將是沙特最令人擔心的一環，艾奧維斯及艾歷基迪都是球會副選，艾魯比則是國內次級聯賽球會阿爾阿里的門將。中場艾穆華尼（Fahad Al-Muwallad）因禁藥事件停賽，未能候命，沙特補選了艾阿比迪入伍。

沙特阿拉伯教練蘭納（Hervé Renard）。（Getty Images）

16強常客墨西哥首場分組賽在11月22日深夜12時鬥波蘭，之後在26日深夜3時硬撼同組牌面最強的阿根廷，最後一場會在11月30日深夜3時對沙特阿拉伯。ViuTV將免費直播兩場墨西哥的分組賽，分別對波蘭及阿根廷。

墨西哥教練馬天奴（Gerardo Martino）。（Getty Images）

有頂級射手羅拔利雲度夫斯基撐起的波蘭，首場比賽會在11月22日深夜12時對墨西哥，之後在26日晚上9時對同組最弱的對手沙特阿拉伯，最後一場分組賽會在11月30日深夜3時鬥阿根廷。ViuTV將免費直播對墨西哥的比賽。

波蘭教練米歷維治（Czesław Michniewicz）在11月10日公布26人大軍名單，鋒線由隊長羅拔利雲度夫斯基領銜，還有米利克及比亞迪克。防線上，有祖雲達斯的施捷斯尼把關，還有碧拿歷克及馬迪卡殊兩位維拉球員坐鎮。為人熟悉的球員尚有中場老將基祖華克。副選門將達高禾斯基（Bartłomiej Drągowski )足踝受傷退隊，由加拉巴拉頂上。

波蘭教練米歷維治（Czesław Michniewicz）。（Getty Images）

【D組】球隊大軍名單一覽：

法國的衛冕之路在11月22日深夜3時展開，首場的對手是澳洲。之後，法國會在26日深夜12時面對同組另一支歐洲強隊丹麥。最後一場分組賽，法國的對是非洲球隊突尼西亞，比賽於11月30日晚上11時舉行。ViuTV將免費直播法國對丹麥的比賽。

衛冕的法國在11月9日公布卡塔爾世界盃大軍名單，教練迪甘斯未有用盡名額，今次僅選25人，隊長洛里斯﹑主將賓施馬﹑基利安麥巴比﹑基沙文等悉數入選，上屆兩大中場冠軍功臣尼高路簡迪及保羅普巴則因傷落選。法國大軍僅得5名英超兵，全數是後場球員，當中包括兩名門將。今季重返阿仙奴有亮眼表現的沙列巴入選外，效力利物浦的干拿迪同樣驚喜入選，上月受傷的華拉尼，依然榜上有名。法國在11月14日選了前鋒馬古斯杜林入伍，湊齊26人，並以阿素迪沙斯頂替派斯奴甘佩比。尼干古在11月15日操練受傷，肯定退隊，未知替補人選。

法國教練迪甘斯（Didier Deschamps）。（Getty Images）

在亞洲及洲際附加賽突圍而出的澳洲，首場就要在11月22日深夜3時硬碰上屆冠軍法國。之後，澳洲會在26日早場晚上6時對突尼西亞，會是搶分的好機會。最後一場分組賽，澳洲將於11月30日晚上11時對丹麥。

澳洲在11月8日宣布世界盃26人大軍名單，陣容新老交融，最為人注目的新星是18歲前鋒加朗古奧，他將會在明年1月轉投英超的紐卡素。為人熟悉的主力有門將馬菲賴恩、後衛巴利胡禮及中場阿倫穆爾。湯洛積、沙尼貝利及塔加特等落選。澳洲教練是格拉咸阿諾特（Graham Arnold）。

澳洲主帥格拉咸阿諾特（Graham Arnold）。（Getty Images）

丹麥首場分組賽會在11月22日晚上9時上演，面對突尼西亞。之後，丹麥會在26日深夜12時大戰衛冕的法國。最後一場，丹麥就會在11月30日晚上11時對澳洲。ViuTV將免費直播法國對丹麥的比賽。

丹麥之前先公布了21人大軍名單，待歐洲聯賽暫停後，在11月14日公布最後26人大軍名單。丹麥教練尤文特（Kasper Hjulmand）徵召了基斯甸艾歷臣、安達斯基斯坦臣、賀積查治等球員。

丹麥教練尤文特（Kasper Hjulmand）。（Getty Images）

來自北非的突尼西亞首戰會在11月22日晚9時對丹麥，接着突尼西亞就會在26日晚上6時對澳洲。最後一場分組賽，突尼西亞面對同組最強的法國，比賽在11月30日晚11時上演。

突尼西亞教練卡迪（Jalel Kadri）。（Getty Images）

【E組】球隊大軍名單一覽：

2010年冠軍西班牙首場比賽鬥中北美洲代表哥斯達黎加，於11月23日深夜12時上演。接着，西班牙在27日深夜3時與德國合演今屆分組賽最吸引的戲碼。最後一場，西班牙會在12月1日深夜3時鬥亞洲「藍武士」日本。ViuTV將免費直播西班牙對哥斯達尼加。

2010年世界盃冠軍西班牙在11月11日公布世界盃大軍名單，球隊的「老大哥」布斯基斯將第4度代表西班牙出戰世界盃，而利物浦中場堤亞高艾簡達拿意外落選。西班牙教練是安歷基（Luis Enrique）。

西班牙教練安歷基（Luis Enrique）。（Getty Images）

西班牙名單出爐 布斯基斯成四朝元老 艾簡達拿落選

從洲際附加賽晉級的哥斯達黎加首場比賽會在11月23日深夜12時對西班牙，接着在27日晚上6時面對日本，最後一場分組賽會在12月1日深夜3時鬥德國。哥斯達黎加對西班牙及日本的頭兩場比賽，ViuTV都提供免費直播。

哥斯達黎加在11月3日公布26人大軍名單，部分老將為球迷熟悉，包括門將基羅拿華斯、隊長兼中場拜仁雷斯以及前鋒祖爾甘保。哥斯達黎加大部分球員在本國或中北美洲的聯賽落班。他們尚未公布球衣號碼。哥斯達黎加教練是來自哥倫比亞的路爾斯費南迪斯蘇亞雷斯（Luis Fernando Suarez）。

哥斯達黎加教練路爾斯費南迪斯蘇亞雷斯。（Getty Images）

2014年冠軍德國首戰會在11月23日晚上9時鬥日本，之後在27日深夜3時大戰西班牙，這場相信是全城焦點！最後一場分組賽，德國會在12月1日深夜3時對哥斯達黎加。

德國教練菲力克（Hansi Flick）在11月10日公布26人大軍名單，最令人驚喜的是，即將18歲的多蒙特前鋒新星莫高高入選。在2014年世界盃決賽為德國射入奠勝一球的馬里奧葛斯亦重新出現在名單之上。

德國教練菲力克（Hansi Flick）。（Getty Images）

日本首場比賽會在11月23日晚上9時對德國，接着在27日晚上6時鬥哥斯達黎加，最後一場分組賽會在12月1日深夜3時對西班牙。其中日本對哥斯達黎加的一場會有ViuTV免費直播。

日本在11月1日公布26人大軍名單，表現亮眼的些路迪孖寶古橋亨悟、旗手怜央，以及在國家隊屢次在大賽有好表現的原口元氣均告落選，引起爭議。另外，效力哈特斯菲的後衛中山雄太之後因傷退隊，日本在11月8日宣布由前鋒町野修斗替補入選。日本教練是森保一（Hajime Moriyasu）。

日本教練森保一。（Getty Images）

【F組】球隊大軍名單一覽：

上屆季軍比利時會在11月23日深夜3時鬥加拿大，之後到27日晚上9時鬥非洲的摩洛哥，而最後一場分組賽則要硬碰上屆亞軍克羅地亞，比賽會在12月1日晚11時舉行。

比利時主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）在11月10日公布26人大軍名單，仍以「黃金一代」為骨幹，包括盧卡古、奇雲迪布尼、夏薩特、韋素、梅尼亞、維頓漢及艾達韋列特。李斯特城是比利時國腳的大戶，有3人入選，他們分別是菲斯、卡斯泰尼及泰利文斯。

比利時教練馬天尼斯（Roberto Martínez）。（Getty Images）

事隔36年重返決賽周的加拿大，今屆世界盃首戰便面對強敵，在11月23日深夜3時對比利時。加拿大之後一場也不易踢，會在27日深夜12時鬥上屆世界盃亞軍克羅地亞，最後一場就會在12月1日晚11時對摩洛哥。ViuTV將免費直播克羅地亞對加拿大的比賽。

加拿大教練靴特文（John Herdman）。（Getty Images）

摩洛哥在11月23日晚上6時的早場登場，面對克羅地亞。接着，他們在27日晚上9時對比利時。最後一場分組賽，他們會在12月1日晚11時對加拿大。

摩洛哥主帥教練列格古（Walid Regragui）在11月10日公布26人大軍名單，重召了車路士鋒將薛耶治，巴黎聖日耳門右翼衛夏積美亦有入選。

摩洛哥教練列格古（Walid Regragui）。（Getty Images）

有莫迪歷領軍的克羅地亞，首場比賽會在11月23日晚上6時對摩洛哥。之後在27日深夜12時，「格仔軍團」會鬥加拿大。最後一場分組賽會是重頭戲，在12月1日晚上11時大戰比利時。ViuTV將免費直播克羅地亞對加拿大的比賽。

2018世界盃亞軍克羅地亞在11月9日公布大軍名單，37歲莫迪歷再次領軍，很可能是這位前金球獎得主在世界盃最後一舞。克羅地亞主帥是戴歷（Zlatko Dalić）。

克羅地亞教練戴歷（Zlatko Dalić）。（Getty Images）

【G組】球隊大軍名單一覽：

世界排名第1的巴西會在11月24日深夜3時對塞爾維亞，之後到28日的深夜12時對另一支歐洲強隊瑞士，到最後一場分組賽，「森巴軍團」會在12月2日深夜3時對喀麥隆。ViuTV將免費直播巴西對瑞士的比賽。

巴西教練泰迪（Tite）在11月7日公布26人大軍名單，大部分人選都屬正路，當中最大爭議位，就是已屆39歲、目前正在墨西哥搵食的右閘老將丹尼爾艾維斯依然入選。至於今季回勇、在利物浦攻入8球的前鋒法明奴以及阿仙奴正選中堅加比爾馬加希斯均不在名單之內，同是具爭議的選擇。

巴西主帥泰迪（Tite）。（Getty Images）

2022世界盃︱巴西26人大軍名單出爐 法明奴落選 39歲艾維斯入圍

塞爾維亞首場分組賽會在11月24日深夜3時對巴西，之後到28日晚上6時對喀麥隆，最後一場就會在12月2日深夜3時對另一歐洲球隊瑞士。

塞爾維亞教練史杜高域（Dragan Stojković）在11月11日公布大軍名單，阿歷山大米祖域入選，與杜辛華荷域及盧卡祖域合作攻堅。塞爾維亞中場由隊長杜辛泰迪治主持大局，加上米連高域沙域。

塞爾維亞教練史杜高域（Dragan Stojković）。（Getty Images）

瑞士首場分組賽在11月24日晚上6時對喀麥隆，之後就要在28日深夜12時大戰同組最強的對手巴西。最後一場分組賽，瑞士就要在12月2日深夜3時對塞爾維亞。ViuTV將免費直播巴西對瑞士的比賽。

瑞士在11月9日公布世界盃26人大軍名單，門將恩尼森馬、中場格列沙加、前鋒沙基利主力骨幹不變。瑞士教練是耶堅（Murat Yakin）。

瑞士教練耶堅（Murat Yakin）。（Getty Images）

喀麥隆第一場比賽是11月24日晚上6時對瑞士，接着在28日晚上6時對塞爾維亞。最後一場分組賽，他們就會在12月2日深夜3時鬥巴西。

喀麥隆教練尼高拔桑治（Rigobert Song）在11月9日公布26人大軍名單，鋒線以拜仁慕尼黑的祖普莫亭為首，後防方面就有國際米蘭門將奧拿拿把守最後一關。

喀麥隆教練尼高拔桑治（Rigobert Song）。（Getty Images）

【H組】球隊大軍名單一覽：

有C朗拿度坐鎮的葡萄牙首場H組比賽11月24日深夜12時對加納，之後到11月28日深夜3時對烏拉圭。最後一場分組賽，葡萄牙會在12月2日晚上11時對韓國。ViuTV會免費直播葡萄牙對加納。

葡萄牙教練費蘭度山度士（Fernando Santos）在11月10日公布26人大軍名單，37歲隊長C朗拿度領銜，達洛治、祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、般奴費南迪斯及貝拿度施華等英超猛將悉數入選。效力波圖的39歲中堅比比都有入圍大軍之中。

葡萄牙教練費蘭度山度士（Fernando Santos）。（Getty Images）

加納的首場比賽是11月24日深夜12時對葡萄牙，之後就在11月28日晚上9時對韓國。最後一場分組賽，加納會在12月2日晚上11時對烏拉圭。ViuTV會免費直播兩場加納的分組賽，分別對葡萄牙及韓國。

加納教練艾度（Otto Addo）。（Getty Images）

烏拉圭第一場分組賽在11月24日晚上9時對韓國，之後在28日深夜3時對葡萄牙。最後一場分組賽，烏拉圭會在12月2日晚上1時對加納。

烏拉圭主帥迪亞高阿朗素（Diego Alonso）去年上任，接替一手建立起烏拉圭黃金一代的老帥泰巴利斯；泰巴利斯由2006年起執教烏拉圭，至去年離職。迪亞高阿朗素在11月10日公布26人大軍名單，包括功勳老將高甸、卡雲尼、蘇亞雷斯及梅斯利拿。烏拉圭亦有幾名正值當打之年的球員可擔大旗，例如中場賓坦古亞及費達歷高華維迪。

烏拉圭教練迪亞高阿朗素（Diego Alonso）。（Getty Images）

韓國首場比賽在11月24日晚上9時對烏拉圭，之後在28日晚上9時對加納，最後一場分組賽就在12月2日晚11時對葡萄牙。ViuTV將免費直播韓國對加納的比賽。

韓國教練保羅賓度（Paulo Bento）在11月12日公布大軍名單，早前眼眶骨折接受手術的隊長孫興慜入選。韓國中前場由多名外流球員撐起，孫興慜外還有狼隊的黃喜燦、馬略卡的李康仁及緬恩斯的李在城。中堅金玟哉今季在拿玻里表現搶鏡，會是韓國隊的後防擎天柱。

韓國教練保羅賓度（Paulo Bento）。（Getty Images）

{以下為世界盃32強大軍名單全錄}

A組卡塔爾26人大軍名單：

門將：【1】艾舒比（Saad Al Sheeb/艾薩德）、【21】尤素夫哈辛（Yousef Hassan/艾加拉法）、【22】巴森（Meshaal Barsham/艾薩德）

後衛：【2】路路（Ró-Ró/艾薩德）、【3】阿度卡廉哈辛（Abdelkarim Hassan/艾薩德）、【5】泰歷沙文（Tarek Salman/艾薩德）、【13】梅沙比基達（Musab Kheder/艾薩德）、【14】賀文阿密（Homam Ahmed/艾加拉法）、【15】艾拿威（Bassam Al-Rawi/艾杜哈尼）、【16】富希（Boualem Khoukhi/艾薩德）、【17】伊斯美穆罕默德（Ismaeel Mohammad/艾杜哈尼）、【25】耶森加巴（Jassem Gaber/多哈艾阿拉比）

中場：【4】穆罕默德禾特（Mohammed Waad/艾薩德）、【6】夏譚（Abdulaziz Hatem/艾雷恩）、【8】阿沙達拿（Ali Assadalla/艾薩德）、【12】保戴夫（Karim Boudiaf/艾杜哈尼）、【20】艾夏積利（Salem Al-Hajri/艾薩德）、【23】馬迪保（Assim Madibo/艾杜哈尼）、【24】艾赫拉米（Naif Al-Hadhrami/艾雷恩）、【26】穆斯塔法泰歷（Mostafa Tarek/艾薩德）

前鋒：【7】阿拿爾甸（Ahmed Alaaeldin/艾加拉法）、【9】穆罕默德蒙泰利（Mohammed Muntari/艾杜哈尼）、【10】艾希杜斯（Hassan Al-Haydos/艾薩德）、【11】阿菲夫（Akram Afif/艾薩德）、【18】卡利德梅尼亞（Khalid Muneer/艾華卡拉）、【19】阿摩斯阿里（Almoez Ali/艾杜哈尼）

A組厄瓜多爾26人大軍名單：

門將：【1】靴蘭加連迪斯（Hernán Galíndez/奧卡斯）、【12】摩西斯拉美利斯（Moisés Ramirez/迪華利獨立隊）、【22】阿歷山大杜明基斯（Alexander Domínguez/利加大學）

後衛：【2】菲歷斯托利斯（Félix Torres/拿根亞）、【3】軒卡比（Piero Hincapié/利華古遜）、【4】羅拔艾保列達（Robert Arboleda/聖保羅）、【6】威廉柏曹（William Pacho/安特衛普）、【7】佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupiñán/白禮頓）、【14】沙維亞艾列亞加（Xavier Arreaga/西雅圖海灣者）、【17】安祖路比斯亞度（Angelo Preciado/亨克）、【18】迪亞高柏拉斯奧斯（Diego Palacios/FC洛杉磯）、【25】保路素（Jackson Porozo/特魯瓦）

中場：【5】荷西施富恩迪斯（José Cifuentes/FC洛杉磯）、【8】卡路士古路素（Carlos Gruezo/奧格斯堡）、【9】艾頓比斯亞度（Ayrton Preciado/拿根亞）、【10】羅馬里奧伊巴拉（Romario Ibarra/帕丘卡）、【15】安祖文拿（Ángel Mena/利昂）、【16】謝利美沙米安圖（Jeremy Sarmiento/白禮頓）、【19】干沙路柏拉達（Gonzalo Plata/華拉度列）、【20】施巴斯文迪斯（Jhegson Méndez/FC洛杉磯）、【21】阿倫法蘭高（Alan Franco/泰拿尼斯）、【23】摩西斯卡些度（Moisés Caicedo/白禮頓）

前鋒：【11】米高艾斯查達（Micheal Estrada/藍十字）、【13】安拿華倫西亞（Enner Valencia/費倫巴治）、【24】佐卡夫雷亞斯高（Djorkaeff Reasco/紐維爾舊生）、【26】奇雲洛迪古斯（Kevin Rodríguez/因巴布拉）

A組塞內加爾26人大軍名單：

門將：【1】艾度亞文迪（Edouard Mendy/車路士）、【23】辛尼迪安（Seny Diang/昆士柏流浪）、【26】艾費特高美斯（Alfred Gomis/雷恩）

後衛：【2】伊斯美積及斯（Ismail Jakobs/摩納哥）、【3】高列巴尼（Kalidou Koulibaly/車路士）、【4】艾度迪亞路（Abdou Diallo/RB萊比錫）、【7】沙巴利（Youssouf Sabaly/貝迪斯）、【11】科莫斯文迪（Formose Mendy/艾米恩斯）、【12】柏比艾布施斯（Pape Abou Cisse/奧林比亞高斯）、【22】波路托尼（Fode Ballo Toure/AC米蘭）

中場：【5】伊祖沙古爾（Idrissa Gana Gueye/愛華頓）、【6】南柏斯文迪（Nampalys Mendy/李斯特城）、【8】高耶迪（Cheikhou Kouyate/諾定咸森林）、【13】柏比古爾（Pape Gueye/馬賽）、【14】拿美（Moustapha Name/帕福斯）、【15】卡賓迪亞達（Krepin Diatta/摩納哥）、【16】柏特施斯（Pathe Ciss/華歷簡奴）、【17】柏比馬達沙亞（Pape Matar Sarr/熱刺）、【24】馬馬度尼戴耶（Loum Ndiaye/雷丁）

前鋒：【9】伊利文尼戴耶（Ilman Ndiaye/錫菲聯）、【10】沙迪奧文尼（Sadio Mane/拜仁慕尼黑）、【18】伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr/屈福特）、【19】迪亞希奧（Famara Diedhiou/艾蘭亞）、【20】迪昂（Bamba Dieng/馬賽）、【21】保拿爾迪亞（Boulaye Dia/沙蘭力坦拿）、【25】尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson/維拉利爾）

A組荷蘭26人大軍名單：

門將：【1】柏斯維亞（Remko Pasveer/阿積士）、【13】比積路（Justin Bijlow/飛燕諾）、【23】路柏特（Andries Noppert/海倫芬）

後衛：【2】祖利安添巴（Jurriën Timber/阿積士）、【3】馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt/拜仁慕尼黑）、【4】華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk/利物浦）、【5】尼敦阿基（Nathan Aké/曼城）、【6】迪維積（Stefan de Vrij/國際米蘭）、【12】杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia/曼聯）、【17】戴利白蘭特（Daley Blind/阿積士）、【22】杜費斯（Denzel Dumfries/國際米蘭）、【26】謝利美費林邦（Jeremie Frimpong/利華古遜）

中場：【11】貝侯斯（Steven Berghuis/阿積士）、【14】卡拉臣（Davy Klaassen/阿積士）、【15】迪魯恩（Marten de Roon/阿特蘭大）、【20】古普美拿斯（Teun Koopmeiners/阿特蘭大）、【21】法蘭基迪莊（Frenkie de Jong/巴塞隆拿）、【24】泰萊（Kenneth Taylor/阿積士）、【25】沙維施蒙斯（Xavi Simons/燕豪芬）

前鋒：【7】貝雲積（Steven Bergwijn/阿積士）、【8】加普（Cody Gakpo/燕豪芬）、【9】盧克迪莊（Luuk de Jong/燕豪芬）、【10】迪比（Memphis Depay/巴塞隆拿）、【12】路亞蘭治（Noa Lang/布魯日）、【18】雲遜贊臣（Vincent Janssen/安特衛普）、【19】韋格賀斯（Wout Weghorst/比錫達斯）

B組英格蘭26人大軍名單：

門將：【1】比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、【13】尼克普比（Nick Pope/紐卡素）、【23】蘭斯達爾（Aaron Ramsdale/阿仙奴）

後衛：【2】基爾獲加（Kyle Walker/曼城）、【3】勞基梳爾（Luke Shaw/曼聯）、【5】史東斯（John Stones/曼城）、【6】哈利馬古尼（Harry Maguire/曼聯）、【12】捷比亞（Kieran Trippier/紐卡素）、【15】艾歷迪亞（Eric Dier/熱刺）、【16】高亞迪（Conor Coady/愛華頓）、【18】阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold/利物浦）、【21】賓韋特（Ben White/阿仙奴）

中場：【4】迪格蘭賴斯（Declan Rice/韋斯咸）、【8】佐敦軒達臣（Jordan Henderson/利物浦）、【14】加雲菲臘斯（Kalvin Phillips/曼城）、【19】美臣蒙特（Mason Mount/車路士）、【20】菲爾科頓（Phil Foden/曼城）、【22】祖迪比寧咸（Jude Bellingham/多蒙特）、【25】占士麥迪臣（James Maddison/李斯特城）、【26】干拿加歷查（Conor Gallagher/車路士）

前鋒：【7】基亞利殊（Jack Grealish/曼城）、【9】哈利卡尼（Harry Kane/熱刺）、【10】史達寧（Raheem Sterling/車路士）、【11】拉舒福特（Marcus Rashford/曼聯）、【17】布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）、【24】哥林威爾遜（Callum Wilson/紐卡素）

B組伊朗25人大軍名單：

門將：【1】比蘭雲特（Alireza Beiranvand/柏斯波利斯）、【12】尼亞沙文特（Payam Niazmand/沙巴罕）、【22】艾比特沙達（Amir Abedzadeh/邦弗拉甸拿）、【24】賀辛賀斯尼（Hossein Hosseini/艾斯迪格拿）

後衛：【2】莫夏拉米（Sadegh Moharrami/薩格勒布戴拿模）、【3】夏沙菲（Ehsan Hajsafi/AEK雅典）、【4】卡夏利薩德（Shojae Khalilzadeh/阿爾阿里）、【5】米列莫哈馬迪（Milad Mohammadi/AEK雅典）、【8】保拿利干治（Morteza Pouraliganji/柏斯波利斯）、【13】簡拿尼沙迪根（Hossein Kanaanizadegan/阿爾阿里）、【15】捷舒米（Rouzbeh Cheshmi/艾斯迪格拿）、【19】馬捷賀斯尼（Majid Hosseini/卡塞利）、【23】列沙伊安（Ramin Rezaeian/沙巴罕）、【25】查拉利（Abolfazl Jalali/艾斯迪格拿）

中場：【6】艾沙杜拿希（Saeid Ezatolahi/維積利）、【7】查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh/飛燕諾）、【11】華希特阿美利（Vahid Amiri/柏斯波利斯）、【14】沙文高度斯（Saman Ghoddos/賓福特）、【16】美迪托拉比（Mehdi Torabi/柏斯波利斯）、【17】哥利沙迪（Ali Gholizadeh/查內爾）、【18】卡利米（Ali Karimi/卡塞利）、【21】諾亞拿希（Ahmad Nourollahi/沙比阿爾阿里）

前鋒：【9】泰尼米（Mehdi Taremi/波圖）、【10】安沙里法特（Karim Ansarifard/奧摩尼亞）、【20】阿斯蒙（Sardar Azmoun/利華古遜）

B組美國26人大軍名單：

門將：【1】馬特端拿（Matt Turner/阿仙奴）、【12】艾芬賀華夫（Ethan Horvath/盧頓）、【25】桑莊臣（Sean Johnson/紐約城）

後衛：【2】達斯（Sergiño Dest/AC米蘭）、【3】獲加森馬文（Walker Zimmerman/拿舒維爾）、【5】安東尼羅賓遜（Antonee Robinson/富咸）、【13】添列姆（Tim Ream/富咸）、【15】艾朗朗治（Aaron Long/紐約紅牛）、【18】沙基摩亞（Shaq Moore/拿舒維爾）、【20】卡達域卡斯（Cameron Carter-Vickers/些路迪）、【22】耶迪連（DeAndre Yedlin/國際邁亞密）、【26】約瑟史哥利（Joe Scally/慕遜加柏）

中場：【4】泰拿阿當斯（Tyler Adams/列斯聯）、【6】尤路斯穆沙（Yunus Musah/華倫西亞）、【8】韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie/祖雲達斯）、【11】班頓艾朗臣（Brenden Aaronson/列斯聯）、【14】迪拉托利（Luca de la Torre/切爾達）、【17】基斯甸路爾丹（Cristian Roldan/西雅圖海灣者）、【23】基連阿哥斯達（Kellyn Acosta/FC洛杉磯）

前鋒：【7】基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna/多蒙特）、【9】捷西斯費拉拿（Jesús Ferreira/FC達拉斯）、【10】基斯甸普列錫（Christian Pulisic/車路士）、【16】佐敦摩利斯（Jordan Morris/西雅圖海灣者）、【19】哈治胡禮（Haji Wright/安塔利亞）、【21】添莫菲韋亞（Timothy Weah/里爾）、【24】沙真特（Josh Sargent/諾域治）

B組威爾斯26人大軍名單：

門將：【1】軒尼斯（Wayne Hennessey/諾定咸森林）、【12】丹尼禾特（Danny Ward/李斯特城）、【21】阿當戴維斯（Adam Davies/錫菲聯）

後衛：【2】基斯根達（Chris Gunter/AFC溫布頓）、【3】尼高威廉斯（Neco Williams/諾定咸森林）、【4】賓戴維斯（Ben Davies/熱刺）、【5】麥菲咸（Chris Mepham/般尼茅夫）、【6】祖朗頓（Joe Rodon/雷恩（由熱刺外借））、【14】干拿羅拔斯（Connor Roberts/般尼）、【15】艾芬安柏度（Ethan Ampadu/史柏斯亞）、【17】洛克爾（Tom Lockyer/盧頓）、【24】卡班高（Ben Cabango/史雲斯）

中場：【7】祖阿倫（Joe Allen/史雲斯）、【8】哈利威爾遜（Harry Wilson/富咸）、【10】艾朗藍斯（Aaron Ramsey/尼斯）、【16】祖摩利（Joe Morrell/樸茨茅夫）、【18】莊尼威廉斯（Jonny Williams/史雲頓）、【22】索巴湯馬士（Sorba Thomas/哈特斯菲爾德）、【23】利維治（Dylan Levitt/登地聯）、【25】魯賓高維爾（Rubin Colwill/卡迪夫城）、【26】馬菲史密夫（Matthew Smith/米爾頓凱恩斯）

前鋒：【9】比蘭莊臣（Brennan Johnson/諾定咸森林）、【11】加里夫巴利（Gareth Bale/洛杉磯FC）、【13】基化摩亞（Kieffer Moore/般尼茅夫）、【19】馬克夏里士（Mark Harris/卡迪夫城）、【20】丹尼爾占士（Daniel James/富咸）

C組阿根廷26人大軍名單：

門將：【1】法蘭高艾馬尼（Franco Armani/河床）、【12】魯利（Geronimo Rulli/維拉利爾）、【23】達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez/阿士東維拉）

後衛：【2】祖安科夫（Juan Foyth/維拉利爾）、【3】達利亞費高（Nicolas Tagliafico/里昂）、【4】干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel/西維爾）、【6】謝文比薛拿（German Pezzella/貝迪斯）、【8】馬高斯阿古拿（Marcos Acuna/西維爾）、【13】基斯甸羅美路（Cristian Romero/熱刺）、【19】奧達文迪（Nicolas Otamendi/賓菲加）、【25】利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez/曼聯）、【26】拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina/馬德里體育會）

中場：【5】里安度柏利迪斯（Leandro Paredes/祖雲達斯）、【7】迪保羅（Rodrigo De Paul/馬德里體育會）、【14】艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios/利華古遜）、【17】艾真度高美斯（Alejandro Gomez/西維爾）、【18】古度洛迪古斯（Guido Rodriguez/貝迪斯）、【20】阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister/白禮頓）、【24】安素費南迪斯（Enzo Fernandez/賓菲加）

前鋒：【9】祖利安艾華利斯（Julian Alvarez/曼城）、【10】美斯（Lionel Messi/巴黎聖日耳門）、【11】迪馬利亞（Angel Di Maria/祖雲達斯）、【15】尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez/費倫天拿）、【16】祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa/國際米蘭）、【21】保羅戴巴拿（Paulo Dybala/羅馬）、【22】拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez/國際米蘭）

C組沙特阿拉伯26人大軍名單：

門將：【1】艾耶米（Mohammed Al-Yami/阿爾阿里）、【21】艾奧維斯（Mohammed Al-Owais/希拉爾）、【22】艾歷基迪（Nawaf Al-Aqidi/艾納斯）

後衛：【2】艾加拿連（Sultan Al-Ghanam/艾納斯）、【3】馬度（Abdullah Madu/艾納斯）、【4】艾阿米利（Abdulelah Al-Amri/艾納斯）、【5】艾布拉希（Ali Al-Bulaihi/希拉爾）、【6】艾貝歷克（Mohammed Al-Breik/希拉爾）、【12】艾布度哈密特（Saud Abdulhamid/希拉爾）、【13】艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani/希拉爾）、【17】譚巴基迪（Hassan Tambakti/艾沙比）

中場：【7】艾法拉積（Salman Al-Faraj/希拉爾）、【8】艾馬基（Abdulellah Al-Malki/希拉爾）、【10】艾達沙利（Salem Al-Dawsari/希拉爾）、【14】奧泰夫（Abdullah Otayf/希拉爾）、【15】艾哈辛（Ali Al-Hassan/艾納斯）、【16】艾拿積（Sami Al-Najei/艾納斯）、【18】艾阿比迪（Nawaf Al-Abed/艾沙比）、【19】哈坦巴希比（Hattan Bahebri/艾沙比）、【20】艾阿布特（Abdulrahman Al-Aboud/伊蒂哈德）、【23】穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno/希拉爾）、【24】拿沙艾達沙尼（Nasser Al-Dawsari/希拉爾）、【26】沙拉希利（Riyadh Sharahili/艾比哈）

前鋒：【9】艾布拉簡（Firas Al-Buraikan/艾法特）、【11】艾舒歷（Saleh Al-Shehri/希拉爾）、【25】艾斯利（Haitham Asiri/阿爾阿里）

C組墨西哥26人大軍名單：

門將：【1】泰拿華拉（Alfredo Talavera/祖亞雷斯）、【12】魯多科哥達（Rodolfo Cota/利昂）、【13】奧祖亞（Guillermo Ochoa/CF阿美利加）

後衛：【2】尼斯達阿拿祖（Nestor Araujo/CF阿美利加）、【3】施薩蒙迪斯（Cesar Montes/蒙特雷）、【5】約翰華斯基斯（Johan Vasquez/克雷莫納）、【6】謝拉度阿迪亞加（Gerardo Arteaga/亨克）、【15】赫達摩蘭奴（Hector Moreno/蒙特雷）、【19】山齊士拉莫斯（Jorge Sanchez/阿積士）、【23】捷西斯加拿度（Jesus Gallardo/蒙特雷）、【26】奇雲艾華利斯（Kevin Alvarez/帕丘卡）

中場：【4】艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez/阿積士）、【8】艾拔圖洛迪古斯（Carlos Rodriguez/藍十字）、【14】艾歷古迪亞利斯（Erik Gutierrez/燕豪芬）、【16】赫達靴里拉（Hector Herrera/侯斯頓戴拿模）、【17】柯布連賓尼達（Orbelin Pineda/AEK雅典）、【18】古亞達度（Andres Guardado/貝迪斯）、【24】路爾斯查維斯（Luis Chavez/帕丘卡）

前鋒：【7】路爾斯洛慕（Luis Romo/蒙特雷）、【9】魯爾占美尼斯（Raul Jimenez/狼隊）、【10】阿歷西斯域加（Alexis Vega/瓜達拉哈拉）、【11】富尼斯摩利（Rogelio Funes Mori/蒙特雷）、【20】亨利馬田（Henry Martin/CF阿美利加）、【21】烏利爾安度拿（Uriel Antuna/藍十字）、【22】夏榮羅辛奴（Hirving Lozano/拿玻里）、【25】羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado/瓜達拉哈拉）

C組波蘭26人大軍名單：

門將：【1】施捷斯尼（Wojciech Szczęsny/祖雲達斯）、【12】史高盧比斯基（Łukasz Skorupski/博洛尼亞）、【22】加拉巴拉（Kamil Grabara/哥本哈根）

後衛：【2】馬迪卡殊（Matty Cash/阿士東維拉）、【3】積捷斯卓克（Artur Jędrzejczyk/歷基亞）、【4】維特斯加（Mateusz Wieteska/克萊蒙特）、【5】碧拿歷克（Jan Bednarek/阿士東維拉）、【14】基域諾（Jakub Kiwior/史柏斯亞）、【15】基歷克（Kamil Glik/賓尼雲圖）、【18】比列薩尼斯基（Bartosz Bereszyński/森多利亞）、【21】薩勒斯基（Nicola Zalewski/羅馬）、【25】羅拔甘尼（Robert Gumny/奧格斯堡）

中場：【6】基斯甸比歷（Krystian Bielik/伯明翰）、【8】達米安施曼斯基（Damian Szymański/AEK雅典）、【10】基祖華克（Grzegorz Krychowiak/艾沙比）、【11】哥錫基（Kamil Grosicki/沙斯辛）、【13】卡明斯基（Jakub Kamiński/禾夫斯堡）、【17】蘇亞高禾斯基（Szymon Żurkowski/費倫天拿）、【19】施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymański/飛燕諾）、【20】施連斯基（Piotr Zieliński/拿玻里）、【24】比森法蘭高斯基（Przemysław Frankowski/朗斯）、【26】史高拉斯（Michał Skóraś/列治普斯納）

前鋒：【7】米利克（Arkadiusz Milik/祖雲達斯）、【9】羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski/巴塞隆拿）、【16】卡路施維達斯基（Karol Świderski/夏洛特FC）、【23】比亞迪克（Krzysztof Piątek/沙蘭歷坦拿）

D組法國26人大軍名單：

門將：【1】洛里斯（Hugo Lloris/熱刺）、【16】文丹達（Steve Mandanda/雷恩）、【23】艾路拿（Alphonse Areola/韋斯咸）

後衛：【2】班捷文柏華特（Benjamin Pavard/拜仁慕尼黑）、【3】阿素迪沙斯（Axel Disasi/摩納哥）、【4】華拉尼（Raphael Varane/曼聯）、【5】祖利斯古迪（Jules Kounde/巴塞隆拿）、【17】沙列巴（William Saliba/阿仙奴）、【18】烏柏美卡奴（Dayot Upamencano/拜仁慕尼黑）、【21】盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernardez/拜仁慕尼黑）、【22】迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez/AC米蘭）、【24】伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate/利物浦）

中場：【6】古安杜斯（Matteo Guendouzi/馬賽）、【8】曹亞文尼（Aurelien Tchouameni/皇家馬德里）、【13】尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana/摩納哥）、【14】拉比奧特（Adrien Rabiot/祖雲達斯）、【15】維列度（Jordan Veretout/馬賽）、【25】卡馬雲加（Eduardo Camavinga/皇家馬德里）

前鋒：【7】基沙文（Antoine Griezmann/馬德里體育會）、【9】基奧特（Olivier Giroud/AC米蘭）、【10】基利安麥巴比（Kylian Mbappe/巴黎聖日耳門）、【11】奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele/巴塞隆拿）、【12】尼干古（Christopher Nkunku/RB萊比錫）、【19】賓施馬（Karim Benzema/皇家馬德里）、【20】京士利高文（Kinglsey Coman/拜仁慕尼黑）、【26】馬古斯杜林（Marcus Thuram/慕遜加柏）

D組澳洲26人大軍名單：

門將：【1】馬菲賴恩（Mathew Ryan/哥本哈根）、【12】列美尼（Andrew Redmayne/FC悉尼）、【18】胡高域（Danny Vukovic/中岸水手）

後衛：【2】迪基尼克（Milos Degenek/哥倫布機員）、【3】尼達利艾堅遜（Nathaniel Atkinson/赫斯）、【4】基爾盧尼斯（Kye Rowles/赫斯）、【5】卡拉錫（Fran Karačić/布雷西亞）、【8】巴利胡禮（Bailey Wright/新特蘭）、【16】貝軒治（Aziz Behich/登地聯）、【19】蘇達（Harry Souttar/史篤城）、【20】鄧治（Thomas Deng/新潟天鵝）、【24】祖爾京治（Joel King/奧丹斯）

中場：【10】曉魯斯迪（Ajdin Hrustic/維羅納）、【13】阿倫穆爾（Aaron Mooy/些路迪）、【14】拉利麥基爾（Riley McGree/米杜士堡）、【17】甘馬倫戴夫連（Cameron Devlin/赫斯）、【22】積臣艾雲（Jackson Irvine/聖保利）、【26】奇洛巴古斯（Keanu Baccus/聖美倫）

前鋒：【6】馬田保爾（Martin Boyle/喜伯年）、【7】馬菲歷基（Mathew Leckie/墨爾本城）、【9】占美麥卡倫（Jamie Maclaren/墨爾本城）、【11】阿華馬比爾（Awer Mabil/卡迪斯）、【15】米歇爾杜基（Mitchell Duke/岡山綠雉）、【21】加朗古奧（Garang Kuol/中岸水手）、【23】奇治葛雲（Craig Goodwin/阿德萊德聯）、【25】積遜甘明斯（Jason Cummings/中岸水手）

D組丹麥26人大軍名單：

門將：【1】卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel/尼斯）、【16】奧利華基斯甸臣（Oliver Christensen/哈化柏林）、【22】費特歷朗奴（Frederik Ronnow/柏林聯）

後衛：【2】佐基姆安達臣（Joachim Andersen/水晶宮）、【3】域陀尼路臣（Victor Nelsson/加拉塔沙雷）、【4】卡積亞（Simon Kjaer/AC米蘭）、【5】米希利（Joakim Maehle/阿特蘭大）、【6】安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen/巴塞隆拿）、【7】馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen/賓福特）、【13】尼遜基斯甸臣（Rasmus Nissen Kristensen/列斯聯）、【17】贊斯拿臣（Jens Stryger Larsen/特拉布宗）、【18】丹尼爾華斯（Daniel Wass/邦比）、【26】阿歷山大巴亞（Alexander Bah/賓菲加）

中場：【8】湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney/西維爾）、【10】基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen/曼聯）、【11】安達斯奧臣（Andreas Skov Olsen/布魯日）、【15】基斯甸洛加特（Christian Norgaard/賓福特）、【23】賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg/熱刺）、【24】史高夫（Robert Skov/賀芬咸）

前鋒3【9】巴夫韋迪（Martin Braithwaite/愛斯賓奴）、【12】多爾貝治（Kasper Dolberg/西維爾）、【14】丹斯加特（Mikkel Damsgaard/賓福特）、【19】莊拿斯雲特（Jonas Wind/禾夫斯堡）、【20】尤素夫保臣（Yussuf Poulsen/RB萊比錫）、【21】哥尼利斯（Andreas Cornelius/哥本哈根）、【25】連士唐（Jesper Lindstrøm/法蘭克福）

D組突尼西亞26人大軍名單：

門將：【1】馬菲魯迪（Aymen Mathlouthi/沙希爾星隊）、【16】艾文達文（Aymen Dahmen/施法辛）、【22】賓沙特（Bechir Ben Saïd/蒙納斯泰）、【26】穆斯哈辛（Mouez Hassen/非洲會）

後衛：【2】拜路伊法（Bilel Ifa/科威特SC）、【3】蒙達沙泰爾比（Montassar Talbi/羅連安特）、【4】耶辛尼美利亞（Yassine Meriah/艾斯柏蘭斯）、【5】拿達基迪（Nader Ghandri/非洲會）、【6】戴倫布朗（Dylan Bronn/沙蘭力坦拿）、【12】阿里馬盧爾（Ali Maâloul/艾阿里）、【20】德加（Mohamed Dräger/盧塞恩）、【21】基治列達（Wajdi Kechrida/艾杜美圖斯）、【24】阿里阿布迪（Ali Abdi/卡昂）

中場：【8】美治比（Hannibal Mejbri/伯明翰）、【13】費贊尼沙斯（Ferjani Sassi/艾杜哈尼）、【14】拉爾杜尼（Aïssa Laïdouni/費倫斯華路士）、【15】賓羅達尼（Mohamed Ali Ben Romdhane/艾斯柏蘭斯）、【17】艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri/科隆）、【25】賓史利文尼（Anis Ben Slimane/邦比）

前鋒：【7】穆薩尼（Youssef Msakni/多哈艾阿拉比）、【9】謝巴利（Issam Jebali/奧丹斯）、【10】卡斯里（Wahbi Khazri/蒙彼利埃）、【11】耶仙尼基尼斯（Taha Yassine Khenissi/科威特SC）、【18】加倫尼查拉尼（Ghailene Chaalali/艾斯柏蘭斯）、【19】查斯里（Seifeddine Jaziri/薩馬歷）、【23】尼姆施列迪（Naïm Sliti/伊蒂法克）

E組西班牙26人大軍名單：

門將：【1】羅拔山齊士（Robert Sánchez/白禮頓）、【13】大衛拉耶（David Raya/賓福特）、【23】烏尼西蒙（Unai Simón/畢爾包）

後衛：【2】艾斯派古達（César Azpilicueta/車路士）、【3】艾利加西亞（Eric García/巴塞隆拿）、【4】柏奧托利斯（Pau Torres/維拉利爾）、【14】荷西加耶（José Gayà/華倫西亞）、【15】曉高古拉蒙（Hugo Guillamón/華倫西亞）、【18】佐迪艾巴（Jordi Alba/巴塞隆拿）、【20】丹尼爾卡華積（Dani Carvajal/皇家馬德里）、【24】拿樸迪（Aymeric Laporte/曼城）

中場：【5】布斯基斯（Sergio Busquets/巴塞隆拿）、【6】馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente/馬德里體育會）、【8】佐治高基（Koke/馬德里體育會）、【9】加維（Gavi/巴塞隆拿）、【16】洛迪卡斯簡迪（Rodri/曼城）、【19】卡路士蘇拿（Carlos Soler/巴黎聖日耳門）、【26】柏迪（Pedri/巴塞隆拿）

前鋒：【7】艾華路莫拉達（Álvaro Morata/馬德里體育會）、【10】馬高阿辛斯奧（Marco Asensio/皇家馬德里）、【11】費倫托利斯（Ferran Torres/巴塞隆拿）、【12】尼高威廉斯（Nico Williams/畢爾包）、【17】耶利米賓奴（Yeremy Pino/維拉利爾）、【21】丹尼爾奧莫（Dani Olmo/RB萊比錫）、【22】沙拉比亞（Pablo Sarabia/巴黎聖日耳門）、【25】安素法迪（Ansu Fati/巴塞隆拿）

E組哥斯達黎加26人大軍名單：

門將：【1】基羅拿華斯（Keylor Navas/巴黎聖日耳門）、【18】艾華列度（Esteban Alvarado/希雷迪亞洛）、【23】薛基利亞（Patrick Sequeira/盧高）

後衛：【3】祖安柏保路華加斯（Juan Pablo Vargas/米倫拿列奧）、【4】基舒富拿（Keysher Fuller/希雷迪亞洛）、【6】奧斯卡杜亞迪（Óscar Duarte/阿爾華達）、【8】白賴仁奧維度（Bryan Oviedo/皇家鹽湖城）、【15】法蘭斯高卡禾（Francisco Calvo/高耶）、【16】卡路士馬天尼斯（Carlos Martínez/聖卡路士）、【19】簡度華斯頓（Kendall Waston/薩普里沙）、【22】馬達列達（Rónald Matarrita/FC辛辛那提）

中場：【2】丹尼爾查干（Daniel Chacón/科羅拉多急流）、【5】施素波格斯（Celso Borges/阿拉祖蘭斯）、【9】賓尼特（Jewison Bennette/新特蘭）、【10】拜仁雷斯（Bryan Ruiz/阿拉祖蘭斯）、【13】謝臣托利斯（Gerson Torres/希雷迪亞洛）、【14】尤斯甸沙拉斯（Youstin Salas/薩普里沙）、【17】耶仙迪積達（Yeltsin Tejeda/希雷迪亞洛）、【20】班頓阿古利拿（Brandon Aguilera/諾定咸森林）、【21】杜格拉斯盧比斯（Douglas López/希雷迪亞洛）、【24】朗安威爾遜（Roan Wilson/格雷西亞）、【25】安東尼靴南迪斯（Anthony Hernández/蓬塔雷納斯）、【26】艾華路森莫亞（Álvaro Zamora/薩普里沙）

前鋒：【7】安東尼干卓拉斯（Anthony Contreras/希雷迪亞洛）、【11】祖漢雲尼加斯（Johan Venegas/阿拉祖蘭斯）、【12】祖爾甘保（Joel Campbell/利昂）

E組德國26人大軍名單：

門將：【1】紐亞（Manuel Neuer/拜仁慕尼黑）、【12】奇雲查普（Kevin Trapp/法蘭克福）、【22】達史特根（Marc-André ter Stegen/巴塞隆拿）

後衛：【2】魯迪格（Antonio Rüdiger/皇家馬德里）、【3】大衛拉林（David Raum/RB萊比錫）、【4】馬菲亞斯真達（Matthias Ginter/弗賴堡）、【5】泰路基拿（Thilo Kehrer/韋斯咸）、【15】歷卡斯蘇尼（Niklas Süle/多蒙特）、【16】高路斯達文（Lukas Klostermann/RB萊比錫）、【20】基斯甸根達（Christian Günter/弗賴堡）、【23】尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck/多蒙特）、【25】貝拿高卓普（Armel Bella-Kotchap/修咸頓）

中場：【6】甘美治（Joshua Kimmich/拜仁慕尼黑）、【7】夏維斯（Kai Havertz/車路士）、【8】哥列斯卡（Leon Goretzka/拜仁慕尼黑）、【11】馬里奧葛斯（Mario Götze/法蘭克福）、【14】穆斯亞拿（Jamal Musiala/拜仁慕尼黑）、【17】祖利安白蘭特（Julian Brandt/多蒙特）、【18】莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann/慕遜加柏）、【21】根度簡（İlkay Gündoğan/曼城）

前鋒：【9】富克洛（Niclas Füllkrug/雲達不來梅）、【10】基拿比（Serge Gnabry/拜仁慕尼黑）、【13】湯馬士梅拿（Thomas Müller/拜仁慕尼黑）、【19】利萊辛尼（Leroy Sané/拜仁慕尼黑）、【24】艾迪耶米（Karim Adeyemi/多蒙特）、【26】莫高高（Youssoufa Moukoko/多蒙特）

E組日本26人大軍名單：

門將：【1】川島永嗣（Eiji Kawashima/斯特拉斯堡）、【12】權田修一（Shūichi Gonda/清水心跳）、【23】丹尼爾舒密特（Daniel Schmidt/聖圖爾登）

後衛：【2】山根視來（Miki Yamane/川崎前鋒）、【3】谷口彰悟（Shogo Taniguchi/川崎前鋒）、【4】板倉滉（Ko Itakura/慕遜加柏）、【5】長友佑都（Yuto Nagatomo/FC東京）、【16】富安健洋（Takehiro Tomiyasu/阿仙奴）、【19】酒井宏樹（Hiroki Sakai/浦和紅鑽）、【22】吉田麻也（Maya Yoshida/史浩克04）、【26】伊藤洋輝（Hiroki Ito/史特加）

中場：【6】遠藤航（Wataru Endo/史特加）、【7】柴崎岳（Gaku Shibasaki/雷加利斯）、【8】堂安律（Ritsu Dōan/弗賴堡）、【9】三笘薰（Kaoru Mitoma/白禮頓）、【11】久保建英（Takefusa Kubo/皇家蘇斯達）、【13】守田英正（Hidemasa Morita/士砵亭）、【15】鎌田大地（Daichi Kamada/法蘭克福）、【17】田中碧（Ao Tanaka/杜塞爾多夫）、【24】相馬勇紀（Yuki Soma/名古屋鯨魚）

前鋒：【10】南野拓實（Takumi Minamino/摩納哥）、【14】伊東純也（Junya Ito/蘭斯）、【18】浅野拓磨（Takuma Asano/波琴）、【20】町野修斗（Shuto Machino/湘南比馬）、【21】上田綺世（Ayase Ueda/布魯日舒高）、【25】前田大然（Daizen Maeda/些路迪）

F組比利時26人大軍名單：

門將：【1】泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois/皇家馬德里）、【12】米洛列特（Simon Mignolet/布魯日）、【13】卡斯迪爾斯（Koen Casteels/禾夫斯堡）

後衛：【2】艾達韋列特（Toby Alderweireld/安特衛普）、【3】艾法菲亞迪（Arthur Theate/雷恩）、【4】菲斯（Wout Faes/李斯特城）、【5】維頓漢（Jan Vertonghen/安德列治）、【15】梅尼亞（Thomas Meunier/多蒙特）、【21】卡斯泰尼（Timothy Castagne/李斯特城）、【26】迪巴斯特（Zeno Debast/安德列治）

中場：【6】韋素（Axel Witsel/馬德里體育會）、【7】奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne/曼城）、【8】泰利文斯（Youri Tielemans/李斯特城）、【11】恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco/馬德里體育會）、【17】李安度杜沙特（Leandro Trossard/白禮頓）、【18】阿馬度安拿拿（Amadou Onana/愛華頓）、【19】丹當斯卡（Leander Dendoncker/阿士東維拉）、【20】雲拿根（Hans Vanaken/布魯日）、【22】迪基特拿尼（Charles De Ketelaere/AC米蘭）

前鋒：【9】盧卡古（Romelu Lukaku/國際米蘭）、【10】夏薩特（Eden Hazard/皇家馬德里）、【14】梅頓斯（Dries Mertens/加拉塔沙雷）、【16】杜根夏薩特（Thorgan Hazard/多蒙特）、【23】巴舒亞伊（Michy Batshuayi/費倫巴治）、【24】奧賓達（Loïs Openda/朗斯）、【25】謝利美杜古（Jérémy Doku/雷恩）

F組加拿大26人大軍名單：

門將：【1】辛基亞（Dayne St. Clair/明尼蘇達聯）、【16】彭迪美斯（James Pantemis/CF蒙特利爾）、【18】波贊（Milan Borjan/貝爾格萊德紅星）

後衛：【2】阿里斯達莊士東（Alistair Johnston/CF蒙特利爾）、【3】艾迪古比（Sam Adekugbe/哈塔伊）、【4】卡姆米拿（Kamal Miller/CF蒙特利爾）、【5】域多利亞（Steven Vitória/查維斯）、【22】拿耶亞（Richie Laryea/FC多倫多）、【25】哥利尼斯（Derek Cornelius/彭尼杜列高斯）、【26】祖爾禾達文（Joel Waterman/CF蒙特利爾）

中場：【6】森姆派迪（Samuel Piette/CF蒙特利爾）、【7】尤斯達基奧（Stephen Eustáquio/波圖）、【8】費沙（Liam Fraser/丹尼茲）、【13】赫捷臣（Atiba Hutchinson/比錫達斯）、【14】卡耶（Mark-Anthony Kaye/FC多倫多）、【15】伊斯美干尼（Ismaël Koné/CF蒙特利爾）、【21】莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio/FC多倫多）、【24】禾特史般（David Wotherspoon/聖莊士東）

前鋒：【9】卡華連尼（Lucas Cavallini/溫哥華白帽）、【10】凱列特（Junior Hoilett/雷丁）、【11】達莊保查蘭（Tajon Buchanan/布魯日）、【12】伊基烏保（Iké Ugbo/特魯瓦）、【17】拿連（Cyle Larin/布魯日）、【19】艾方素戴維斯（Alphonso Davies/拜仁慕尼黑）、【20】約拿芬大衛（Jonathan David/里爾）、【23】米拿（Liam Millar/巴素利）

F組摩洛哥26人大軍名單：

門將：【1】耶辛尼保奴（Yassine Bounou/西維爾）、【12】蒙尼亞莫漢特（Munir Mohamedi/艾維達）、【22】達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti/韋達卡薩白蘭卡）

後衛：【2】夏基美（Achraf Hakimi/巴黎聖日耳門）、【3】馬沙拉奧（Noussair Mazraoui/拜仁慕尼黑）、【5】阿古特（Nayef Aguerd/韋斯咸）、【6】路曼沙斯（Romain Saïss/比錫達斯）、【18】艾美治（Jawad El Yamiq/華拉度列）、【20】達尼（Achraf Dari/比斯特）、【24】賓朗尼（Badr Benoun/卡塔爾體育會）、【25】艾迪耶阿拿（Yahia Attiyat Allah/韋達卡薩白蘭卡）

中場：【4】蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat/費倫天拿）、【8】奧拿希（Azzedine Ounahi/昂熱）、【10】夏列特（Amine Harit/馬賽）、【11】沙比尼（Abdelhamid Sabiri/森多利亞）、【13】伊利亞斯查亞（Ilias Chair/昆士柏流浪）、【15】阿馬拿（Selim Amallah/標準列治）、【23】艾簡拿斯（Bilal El Khannous/亨克）、【26】查比尼（Yahya Jabrane/韋達卡薩白蘭卡）

前鋒：【7】薛耶治（Hakim Ziyech/車路士）、【9】咸迪拿（Abderrazak Hamdallah/伊蒂哈德）、【14】阿布基拉（Zakaria Aboukhlal/圖盧茲）、【16】伊薩蘇尼（Abde Ezzalzouli/奧沙辛拿）、【17】保法爾（Sofiane Boufal/昂熱）、【19】安尼斯利（Youssef En-Nesyri/西維爾）、【21】查迪拉（Walid Cheddira/巴里）

F組克羅地亞26人大軍名單：

門將：【1】利華高域（Dominik Livaković/薩格勒布戴拿模）、【12】伊禾加碧（Ivo Grbić/馬德里體育會）、【23】伊胡錫（Ivica Ivušić/奧斯積克）

後衛：【2】史坦尼錫（Josip Stanišić/拜仁慕尼黑）、【3】波拿巴列錫（Borna Barišić/格拉斯哥流浪）、【5】艾歷（Martin Erlić/薩斯索羅）、【6】洛夫雲（Dejan Lovren/辛尼特）、【19】波拿蘇沙（Borna Sosa/史特加）、【20】古華迪奧（Joško Gvardiol/RB萊比錫）、【21】杜馬高維達（Domagoj Vida/AEK雅典）、【22】祖蘭奴域（Josip Juranović/些路迪）、【24】舒坦路（Josip Šutalo/薩格勒布戴拿模）

中場：【7】馬積（Lovro Majer/雷恩）、【8】高華錫（Mateo Kovačić/車路士）、【10】莫迪歷（Luka Modrić/皇家馬德里）、【11】波索域（Marcelo Brozović/國際米蘭）、【13】尼高拉華錫（Nikola Vlašić/拖連奴）、【15】柏沙歷（Mario Pašalić/阿特蘭大）、【25】蘇錫（Luka Sučić/薩爾斯堡）、【26】贊基（Kristijan Jakić/法蘭克福）

前鋒：【4】比列錫（Ivan Perišić/熱刺）、【9】卡拉馬歷（Andrej Kramarić/賀芬咸）、【14】利華查（Marko Livaja/夏德）、【16】般奴柏高域（Bruno Petković/薩格勒布戴拿模）、【17】安迪布迪美亞（Ante Budimir/奧沙辛拿）、【18】米斯拿夫柯錫（Mislav Oršić/薩格勒布戴拿模）

G組巴西26人大軍名單：

門將：【1】艾利臣比加（Alisson/利物浦）、【12】韋華頓（Weverton/彭美拉斯）、【23】艾達臣摩拉斯（Ederson/曼城）

後衛：【2】丹尼路雷斯（Danilo/祖雲達斯）、【3】堤亞高施華（Thiago Silva/車路士）、【4】馬昆賀斯（Marquinhos/巴黎聖日耳門）、【6】阿歷士辛度（Alex Sandro/祖雲達斯）、【13】丹尼爾艾維斯（Dani Alves/普馬斯）、【14】艾達米列達奧（Éder Militão/皇家馬德里）、【16】阿歷斯迪尼斯（Alex Telles/西維爾）、【24】基爾臣比爾馬（Bremer/祖雲達斯）

中場：【5】卡斯米路（Casemiro/曼聯）、【7】盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá/韋斯咸）、【8】費特（Fred/曼聯）、【15】法賓奴（Fabinho/利物浦）、【17】般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães/紐卡素）、【22】艾華頓列比路（Éverton Ribeiro/法林明高）

前鋒：【9】李察利臣（Richarlison/熱刺）、【10】尼馬（Neymar/巴黎聖日耳門）、【11】拉芬夏（Raphinha/巴塞隆拿）、【18】加比爾捷西斯（Gabriel Jesus/阿仙奴）、【19】安東尼（Antony/曼聯）、【20】雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior/皇家馬德里）、【21】洛迪高高斯（Rodrygo/皇家馬德里）、【25】柏度古靴美（Pedro/法林明高）、【26】加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli/阿仙奴）

G組塞爾維亞26人大軍名單：

門將：【1】迪米杜域（Marko Dmitrović/西維爾）、【12】比德拉積高域（Predrag Rajković/馬略卡）、【23】雲查米連高域沙域（Vanja Milinković-Savić/拖連奴）

後衛：【2】柏夫洛域（Strahinja Pavlović/薩爾斯堡）、【3】恩亞高域（Strahinja Eraković/貝爾格萊德紅星）、【4】尼高拉米連高域（Nikola Milenković/費倫天拿）、【5】維爾高域（Miloš Veljković/雲達不來梅）、【13】米祖域（Stefan Mitrović/基達菲）、【15】辛贊巴碧（Srđan Babić/艾美利亞）、【25】馬丹洛域（Filip Mladenović/歷基亞）

中場：【6】馬斯莫域（Nemanja Maksimović/基達菲）、【7】尼曼查拉當積（Nemanja Radonjić/拖連奴）、【8】尼曼查古迪積（Nemanja Gudelj/西維爾）、【10】杜辛泰迪治（Dušan Tadić/阿積士）、【14】施夫高域（Andrija Živković/PAOK）、【16】沙沙盧傑（Saša Lukić/拖連奴）、【17】菲臘高斯迪（Filip Kostić/祖雲達斯）、【19】烏路斯拉錫（Uroš Račić/布拉加）、【20】米連高域沙域（Sergej Milinković-Savić/拉素）、【21】菲臘杜歷錫（Filip Đuričić/森多利亞）、【22】達高拿索域（Darko Lazović/維羅納）、【24】艾雲伊歷（Ivan Ilić/維羅納）、【26】馬高古積（Marko Grujić/波圖）

前鋒：【9】阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrović/富咸）、【11】盧卡祖域（Luka Jović/費倫天拿）、【18】杜辛華荷域（Dušan Vlahović/祖雲達斯）

G組瑞士26人大軍名單：

門將：【1】恩尼森馬（Yann Sommer/慕遜加柏）、【12】莊拿斯安連（Jonas Omlin/蒙彼利埃）、【21】基哥高保（Gregor Kobel/多蒙特）、【24】高恩（Philipp Köhn/薩爾斯堡）

後衛：【2】艾迪美臣費南迪斯（Edimilson Fernandes/緬恩斯）、【3】施雲韋迪馬（Silvan Widmer/緬恩斯）、【4】尼高艾維迪（Nico Elvedi/慕遜加柏）、【5】文路爾艾簡治（Manuel Akanji/曼城）、【13】列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez/拖連奴）、【18】高美特（Eray Cömert/華倫西亞）、【22】法比安舒哈（Fabian Schär/紐卡素）

中場：【6】薩卡利亞（Denis Zakaria/車路士）、【8】費奧拿（Remo Freuler/諾定咸森林）、【10】格列沙加（Granit Xhaka/阿仙奴）、【11】連拿度史提芬（Renato Steffen/盧加諾）、【14】艾比斯查（Michel Aebischer/博洛尼亞）、【15】迪積比爾蘇維（Djibril Sow/法蘭克福）、【20】法比安費爾（Fabian Frei/巴素利）、【23】梳頓沙基利（Xherdan Shaqiri/芝加哥火燄）、【25】法比安列達（Fabian Rieder/年青人）、【26】查沙利（Ardon Jashari/盧塞恩）

前鋒：【7】比列安保路（Breel Embolo/摩納哥）、【9】施費洛域（Haris Seferovic/加拉塔沙雷）、【16】法斯拿治（Christian Fassnacht/年青人）、【17】魯賓華加斯（Ruben Vargas/奧格斯堡）、【19】奧卡科（Noah Okafor/薩爾斯堡）

G組喀麥隆26人大軍名單：

門將：【1】尼加賓杜恩保（Simon Ngapandouetnbu/馬賽）、【16】伊柏斯（Devis Epassy/阿布哈）、【23】奧拿拿（Andre Onana/國際米蘭）

後衛：【3】尼古拉斯尼高路（Nicolas Nkoulou/阿里斯）、【4】基斯杜化烏亞（Christopher Wooh/雷恩）、【17】奧利華麥拜素（Olivier Mbaizo/費城聯）、【19】哥連斯菲（Collins Fai/艾爾泰）、【21】卡斯迪列圖（Jean-Charles Castelletto/南特）、【24】安素艾保斯（Enzo Ebosse/烏甸尼斯）、【25】洛侯杜奴（Nouhou Tolo/西雅圖海灣者）

中場：【2】尼岡（Jerome Ngom/阿比耶斯）、【5】加爾安杜亞（Gael Ondoua/漢諾威）、【8】森保安古沙（Andre-Frank Zambo Anguissa/拿玻里）、【14】森姆高耶特（Samuel Gouet/梅赫倫）、【15】皮亞根迪（Pierre Kunde/奧林比亞高斯）、【18】馬田康格拿（Martin Hongla/維羅納）、【22】尼查（Olivier Ntcham/史雲斯）

前鋒：【6】尼加馬魯（Moumi Ngamaleu/莫斯科戴拿模）、【7】尼高杜（Georges-Kevin Nkoudou/比錫達斯）、【9】尼沙美（Jean-Pierre Nsame/年青人）、【10】阿布巴卡（Vincent Aboubakar/艾納斯）、【11】巴素哥（Christian Bassogog/上海申花）、【12】托高伊甘比（Karl Toko Ekambi/里昂）、【13】祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting/拜仁慕尼黑）、【20】麥比奧莫（Bryan Mbeumo/賓福特）、【26】蘇艾保（Marou Souaibou/加魯亞棉花）

H組葡萄牙26人大軍名單：

門將：【1】柏迪斯奧（Rui Patricio/羅馬）、【12】荷西沙亞（Jose Sa/狼隊）、【22】迪奧高哥斯達（Diogo Costa/波圖）

後衛：【2】達洛治（Diogo Dalot/曼聯）、【3】比比（Pepe/波圖）、【4】魯賓戴亞斯（Ruben Dias/曼城）、【4】拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro/多蒙特）、【13】丹尼路彭利拿（Danilo Pereira/巴黎聖日耳門）、【19】紐奴文迪斯（Nuno Mendes/巴黎聖日耳門）、【20】祖奧簡斯路（Joao Cancelo/曼城）、【24】安東尼奧施華（Antonio Silva/賓菲加）

中場：【6】祖奧包連夏（Joao Palhinha/富咸）、【8】般奴費南迪斯（Bruno Fernandes/曼聯）、【10】貝拿度施華（Bernardo Silva/曼城）、【14】威廉卡華路（William Carvalho/貝迪斯）、【16】域天拿（Vitinha/巴黎聖日耳門）、【17】祖奧馬里奧（Joao Mario/賓菲加）、【18】魯賓尼維斯（Ruben Neves/狼隊）、【23】馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes/狼隊）、【25】奧達維奧艾美臣（Otavio Monteiro/波圖）

前鋒：【7】C朗拿度（Cristiano Ronaldo/曼聯）、【9】安達施華（Andre Silva/RB萊比錫）、【11】祖奧菲歷斯（Joao Felix/馬德里體育會）、【15】拉菲爾利亞奧（Rafael Leao/AC米蘭）、【21】列卡度賀達（Ricardo Horta/布拉加）、【26】干卡路（Goncalo Ramos/賓菲加）

H組加納26人大軍名單：

門將：【1】亞提斯基（Lawrence Ati Zigi/聖加倫）、【12】伊巴謙丹勒特（Ibrahim Danlad/阿辛迪高托高）、【16】紐奴甸（Abdul Manaf Nurudeen/奧伊本）

後衛：【2】蘭普堤（Tariq Lamptey/白禮頓）、【3】丹尼斯奧度爾（Dennis Odoi/布魯日）、【4】穆罕默德沙利素（Mohammed Salisu/修咸頓）、【14】基迪安文沙（Gideon Mensah/歐塞爾）、【15】約瑟艾度（Joseph Aidoo/切爾達）、【17】艾度巴巴（Baba Abdul Rahman/雷丁）、【18】艾馬迪（Daniel Amartey/李斯特城）、【23】阿歷山大迪積古（Alexander Djiku/斯特拉斯堡）、【26】薛杜（Alidu Seidu/克萊蒙特）

中場：【5】湯馬士柏迪（Thomas Partey/阿仙奴）、【6】艾利沙奧胡蘇（Elisha Owusu/真特）、【7】法達胡艾沙夏古（Abdul Fatawu Issahaku/士砵亭）、【8】基耶雷（Daniel Kofi Kyereh/弗賴堡）、【11】布卡利（Osman Bukari/貝爾格萊德紅星）、【13】亞菲爾班尼（Daniel Afriyie Barnieh/阿克拉橡心）、【20】古度斯（Mohammed Kudus/阿積士）、【21】艾度沙美特（Abdul Salis Samed/朗斯）、【22】蘇利曼拿（Kamaldeen Sulemana/雷恩）、【24】卡馬蘇華（Sowah Kamal/布魯日）

前鋒：【9】佐敦阿休（Jordan Ayew/水晶宮）、【10】安祖阿休（Andre Ayew/艾薩德）、【19】伊拿基威廉斯（Inaki Williams/畢爾包）、【25】安東尼施美安（Antoine Semenyo/布里斯托城）

H組烏拉圭26人大軍名單：

門將：【1】梅斯利拿（Fernando Muslera/加拉塔沙雷）、【12】施巴斯坦蘇沙（Sebastián Sosa/獨立隊）、【23】沙治奧洛捷迪（Sergio Rochet/國民隊）

後衛：【2】荷西基文尼斯（José Giménez/馬德里體育會）、【3】高甸（Diego Godín/沙士菲）、【4】朗奴阿拿奧祖（Ronald Araújo/巴塞隆拿）、【13】古利姆華利拿（Guillermo Varela/法林明高）、【16】馬泰斯奧利華拉（Mathías Olivera/拿玻里）、【17】馬迪亞斯雲拿（Matías Viña/羅馬）、【19】高亞迪斯（Sebastián Coates/士砵亭）、【22】馬田卡沙利斯（Martín Cáceres/洛杉磯銀河）、【26】荷西路爾斯洛迪古斯（José Luis Rodríguez/國民隊）

中場：【5】馬泰斯雲仙奴（Matías Vecino/拉素）、【6】賓坦古亞（Rodrigo Bentancur/熱刺）、【7】尼高拉迪拉告魯斯（Nicolás de la Cruz/河床）、【10】迪阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta/法林明高）、【14】盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira/加拉塔沙雷）、【15】費達歷高華維迪（Federico Valverde/皇家馬德里）、【25】文路爾烏加迪（Manuel Ugarte/士砵亭）

前鋒：【8】法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri/曼聯）、【9】蘇亞雷斯（Luis Suárez/國民隊）、【11】達雲紐尼斯（Darwin Núñez/利物浦）、【18】麥斯高美斯（Maxi Gómez/特拉布宗）、【20】法真度托利斯（Facundo Torres/奧蘭多城）、【21】卡雲尼（Edinson Cavani/華倫西亞）、【24】卡路比奧（Agustín Canobbio/帕拉尼恩斯）

H組韓國26人大軍名單：

門將：【1】金承奎（Kim Seung-gyu/艾沙比）、【12】宋範根（Song Bum-keun/全北汽車）、【21】趙賢祐（Jo Hyeon-woo/蔚山現代）

後衛：【2】尹宗桂（Yoon Jong-gyu/FC首爾）、【3】金珍洙（Kim Jin-su/全北汽車）、【4】金玟哉（Kim Min-jae/拿玻里）、【14】洪喆（Hong Chul/FC大邱）、【15】金紋奐（Kim Moon-hwan/全北汽車）、【19】金英權（Kim Young-gwon/蔚山現代）、【20】權敬原（Kwon Kyung-won/大阪飛腳）、【23】金太煥（Kim Tae-hwan/蔚山現代）、【24】趙佑民（Cho Yu-min/大田市民）

中場：【5】鄭又榮（Jung Woo-young/艾薩德）、【6】黃仁範（Hwang In-beom/奧林比亞高斯）、【8】白昇浩（Paik Seung-ho/全北汽車）、【10】李在城（Lee Jae-sung/緬恩斯）、【13】孫準浩（Son Jun-ho/山東泰山）、【17】羅相浩（Na Sang-ho/FC首爾）、【18】李康仁（Lee Kang-in/馬略卡）、【22】權昶勳（Kwon Chang-hoon/金泉尚武）、【25】鄭優營（Jeong Woo-yeong/弗賴堡）、【26】宋敏圭（Song Min-kyu/全北汽車）

前鋒：【7】孫興慜（Son Heung-min/熱刺）、【9】曹圭成（Cho Gue-sung/蔚山現代）、【11】黃喜燦（Hwang Hee-chan/全北汽車）、【16】黃義助（Hwang Ui-jo/奧林比亞高斯）