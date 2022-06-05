劍擊．會長盃｜港隊出發亞錦賽前傳惡耗　林衍蕙受傷送院或需退賽

港隊一眾劍手即將出發往韓國首爾，參加下周五（6日）展開的亞洲錦標賽前，大戰前今周末先出戰「會長盃劍擊錦標賽」，有份入選亞錦賽大軍的女子佩劍代表林衍蕙卻不幸觸傷舊患，隨即送往醫院治理，大有可能缺陣今年的亞錦賽。



會長盃女子佩劍賽事在次日上演，即將出戰亞錦賽的歐倩瑩、林衍蕙、劉穎怡及朱詠翹，戰畢賽事後便要趕赴機場，出發赴韓國首爾。

當日林衍蕙小組賽全勝，以頭號種子身份晉級，與小將薛雅致爭入8強，「聰妹」戰至6：7時，打弓步落地後，隨即按着右腳大腿後方，狀甚痛楚。原本觀戰的歐倩瑩見隊友受傷，立即上前遞上毛巾並安慰她，顯得十分擔心。林衍蕙其後由救護車送往醫院，接受進一步檢查。

林衍蕙的右腳大腿近盆骨位置曾經接受手術，如今似乎再度觸傷舊患，情況令人擔憂。港隊原定今晚深夜出發往韓國，如今「聰妹」受傷，甚有可能未能隨隊出戰，打亂港隊部署，同時因時間關係未能補選其他隊員，最終可能要在沒有替補劍手的情況下，以三人陣容出戰亞錦賽。