劍擊｜佘繕妡泰然面對失落亞錦資格　「為自己而戰」會長盃封后

「哎呀！」佘繕妡儘管今年在NCAA女子重劍奪冠、榮膺賽事最佳劍手，並在世界盃勇闖8強創下個人最佳，惟因缺戰本地賽被擠出排名前4，失落今屆劍擊亞錦賽資格。

這一聲「哎呀」卻未聽出歎息，在會長盃封后的她以「ABC腔」笑說：「今次冠軍是畀自己交代，哎呀！冇理由畀疫情影響咁大嘛。」



佘繕妡在周六（4日）出戰假香港公園體育館舉行的會長盃劍擊賽，從小組賽打起過關斬將，躋身決賽後硬撼近態勇銳的回流港將陳渭泠，後者在今年重劍世界盃兩度殺入正賽。二人雖在甫開賽打得緊湊，「佘佘」更一度稍落後，惟中段後愈打愈順，終以15：10取勝，贏得會長盃冠軍。

左起朱嘉望、陳渭泠、佘繕妡、方心躋身會長盃4強。（梁鵬威攝）

「今個比賽不只是贏，還要做好。」她今天比賽時不時以手勢提醒自己要做好細節，實戰運用練習成果，「這是我更要改善的地方，還有進步的空間。」

對於錯失6月10日於韓國展開的亞錦賽，「佘佘」直言：「今次冠軍是畀自己交代，Fighting for myself（為自己而戰）。因為都有啲⋯⋯都唔知點講，哎呀！冇理由疫情影響咁大，缺席亞錦賽。」

佘繕妡過去半年在國際賽連創佳績，惟因本地排名不及隊友而失落下周亞錦賽資格。（梁鵬威攝）

就讀美國聖母大學的佘繕妡，先在2月重劍世界盃巴塞隆拿站勇闖8強，創下生涯最佳成績，並在一個月後的NCAA錦標賽封后，勇膺賽事最佳女重劍手，勢不可擋。惟因本地排名只列第5，世界排名亦未達前32名，未被港隊遴選出戰亞錦賽。

在美國留學的佘繕妡（左），因考慮疫情隔離政策下缺戰多場本地賽，影響本地排名。（梁鵬威攝）

「本來都有想過要回來打本地賽，但沒想到因為疫情隔離政策影響。」曾在2018泰國亞錦賽摘銅的她未有對此感到失落或無奈，反淡然面對，「啲嘢唔好睇到咁重，始終不是我控制，做好練習、打會長盃，做好現在做到嘅嘢。」

她續說：「冇嘥到，因為全部練到、打到都是自己的，今年成績都好滿意，第一年打得那麼穩定。」

會長盃女重亞軍、由新西蘭回流港將陳渭泠，將首次代表香港出戰亞錦賽。（梁鵬威攝）

江旻憓本地排名雖然只列第7，但世界排名第8的她仍順利入選，與兩名奧運隊友連翊希及朱嘉望一同出戰；回流港將陳渭泠也首度出戰亞錦賽。「佘佘」語帶興奮續說：「我都知大家聽日飛（韓國），我會在香港為她們打氣！」

她將在8月返回美國，問到接下來目標，她笑言：「入到前32或者多啲啦。」記者笑指前32便可確保港隊遴選資格，「畀自己一個目標，入到（世界盃）8強相信其實可以再進步，我肯練就得喇！」

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