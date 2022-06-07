D1田徑｜10日前遭勁敵改寫U18港績　男拔800米之王學界奪冠反擊

港九D1學界田徑首日（7日）下午的男子A Grade 800米決賽場邊特別熱鬧，吸引完成第一組決賽後的跑手圍觀，全因九龍華仁書院的周凱揚，正與跑出1分59.75秒的拔萃男書院主將朱洛言爭冠。後者的U18香港紀錄，在10日前才被周凱揚打破，但原本信心滿滿的新紀錄保持者，最終以1分59.80秒惜負。



男拔的朱洛言在A Grade 800米最後直路獨領風騷。（葉詩敏攝）

這場A Grade 800米頂尖對決，拔萃男書院主將朱洛言先在第一組決賽登場，這名前U18 800米王者跑完頭半圈後已輕鬆突圍而出，在最後直路更拋離其餘對手約200米，以傲視群雄之勢衝線，時間板顯示1分59.75秒。

10日前於田徑系列賽把朱洛言從U18香港紀錄史冊擠下的周凱揚，緊接上陣，臉露緊張神情的他，以第一名衝線後即看向大鐘，得知以0.05秒之微再敗予從小鬥到大的朱洛言後，難掩失望。「都有點可惜，PB（個人最佳時間）完本身都有信心。」周凱揚坦言是緊張作怪，「落到場，太久沒有學界的感覺，望住看台那麼多人，壓力始終是有的，上線前個人都係咁震。」

周凱揚坦言上線時感到緊張，影響發揮。（葉詩敏攝）

雖然今屆學界賽事已因疫情而把場地容納人數收緊至5成，周凱揚仍受場外環境影響發揮，「始終行過看台都是熟悉的臉孔，前幾年的人出現返，有興奮，但緊張比較多。」反之，朱洛言卻從容作賽。由C Grade鬥到A Grade、從學界爭冠鬥到香港紀錄，亦敵亦友的周凱揚坦言自己不如對手的心理質素，「可以說他是我非常穩定的對手，我與他跑過多場比賽，好少會覺得他有緊張的情緒，他的心態是非常適合比賽的運動員，每場都發揮得好好，是讓我很佩服的地方。」

決賽第二組作賽的周凱揚衝線即望向時間板。（葉詩敏攝）

周凱揚上槍以0.04秒奪走U18 800米王座，今槍卻以0.05秒之差痛失學界冠軍，二人鬥得難分難解。今戰未能同組直接對決，奪冠的朱洛言說：「可惜一定有，大家比賽要有競爭才可以突破自己，我相信他今日都有同樣感覺，兩邊都逆風，自己一個跑無人帶是好辛苦的事。」問他比起造時間，是不是更想贏對方，他笑言：「非常有競爭心態，比賽沒競爭心態就不是比賽。」

周凱揚（左）與朱洛言由C Grade鬥到A Grade，亦在學界場外挑戰青年紀錄。（葉詩敏攝）

周凱揚卻笑指對分開對決不感可惜，「因為他是後勁非常強勁的選手，我跟他同組的話，可能令佢跑得更快。」他續感慨說：「沒有辦法，盡了力就好，會接受這個結果。」

D1學界重臨，多年來在灣仔運動場寫下佳績的朱洛言坦言，「這裏有很多回憶，所以在這裏比賽個感覺是不同的，非常之珍惜每一場學界，一年一次，學年又不剩下幾多年，所以真的要珍惜每一年。」

朱洛言表示灣仔運動場充滿回憶，珍惜每一場學界賽。（葉詩敏攝）

問到由C Grade跳到A Grade挑戰，「其實沒有什麼特別，大家公平，大家都失去了B Grade。」他挑戰的不只是學界，二人仍會在公開賽鬥下去，他輕鬆笑了笑：「挑戰在多了個對手囉。」