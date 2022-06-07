D1田徑｜女拔主將錯過B Grade一夜長大　以接力為重心劍指14連霸

撰文：吳慕兒
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上一屆學界田徑賽，已經是2018-19年。
近三年的空窗期，上一次仍在跑100米丙組的小師妹，轉眼間已經變成有擔當的大師姐。
「B Grade原應是最好的時間」，今屆拔萃女書院田徑隊隊長鄧綽文說道，因為如今升上甲組，不再是上屆那個能只顧及自己狀態的「小朋友」，她必須一夜長大。

女子甲組100米初賽分別由女拔兩大主將鄧綽文和陳思齊以12.37秒和13.03秒包辦頭兩名。（張倩儀攝）

港九區D1中學校際田徑比賽周二（7日）在灣仔運動場展開，女子甲組100米初賽分別由女拔兩大主將鄧綽文和陳思齊以12.37秒和13.03秒包辦頭兩名，進入決賽。

今天陰晴不定，加上環境相當悶熱，賽後鄧綽文表示天氣有一定影響，陳思齊隨即說道：「跑完一場，就會知道接下來的比賽要怎樣控制和調整。」

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鄧綽文笑說3年間有許多不同，好像瞬間長大了。（張倩儀攝）

C Grade小將轉眼做大師姐

調整姿勢，也同時調整心態，二人作為女拔主將，不能只顧自己，鄧綽文和陳思齊還要幫忙調整隊友和師妹的。鄧綽文笑說3年間有許多不同，好像瞬間長大了：「上一槍學界賽還是C Grade，錯過了B Grade。B Grade是一個很好的時間和年紀，比C Grade成熟也不用理會這麼多。」她接着說：「現在做隊長就要處理瑣事。」

作為師姐，她們估計從未見識過學界的師妹會緊張，就想盡辦法從旁幫助，陳思齊直言：「我們會先調整好自己的心態，再教她們調整，她們沒有經歷過難免會緊張。」加上今屆學界以閉門形式進行，預期會沒有以往的氣氛，師姐們希望藉由賽前的全隊訓練，讓師妹有機會感受學界僅餘的應有氣氛，起一個激勵作用，鄧綽文解說：「畢竟作為隊長和師姐，也控制不到訓練和安排，我們就想讓她們有心理準備，有團火去比賽。」

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陳思齊透露重心將放接力，劍指14連霸。（張倩儀攝）

做足準備劍指14連霸

對於連膺13屆總冠軍的女拔而言，14連霸必然是最大目標，在不足一個月的準備時間下，鄧綽文表示該做的已經盡做：「一定要有信心，有信心才可以做到，時間不多，但算是準備得好充足。」

陳思齊接着透露出「部署」：「重心放接力吧，想穩陣每個Grade都完成接力賽事，畢竟接力佔最多分數。」

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對於連膺13屆總冠軍的女拔而言，14連霸必然是最大目標。（張倩儀攝）
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