體育熱話｜中國羽毛球隊外訓經費告急　網民：國足應該讓出經費

據內地媒體《愛羽客》指出，自今年3月起一直在外地訓練的中國羽毛球代表隊，支出費用龐大、經費告急，或會提前回國訓練，不少網民在報道下留言，嘲諷近年國際賽成績低迷的國足該讓出經費。



中國羽毛球隊自今年3月德國賽起，便一直在泰國清邁訓練備戰，兩個多月來開銷龐大，有指輾轉前往各地參賽，以及疫情之下的核酸檢測和治療費用，已經花費數十萬人民幣。

中國羽毛球隊在外地訓練和比賽。（微博圖片）

據內地媒體《愛羽客》報道，經費不足將影響海外參賽和集訓部署，甚至關乎中國隊爭取2024巴黎奧運資格，目前球隊將在海外留至11月，為下半年多站賽事如馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、日本世錦賽等準備，若經費過於緊張，球隊或考慮提前回國備戰。

中國東京奧運金牌陳雨菲也一直隨隊在海外訓練。（Getty Images）

報道一出，球迷紛紛留言，有人提出在「海南建立訓練基地同有外訓及與世隔絕效果」，亦有人質疑為何經費不足要海外訓練，引來網民無奈回應：「海外能訓練、比賽，國内躺床上看直播，懂不懂啊」。

有趣的是，網民說着說着卻把國足拖下水，不少球迷認為國足該讓出經費，「把足球的經費搞一點出來給羽毛球啊！足球投入那麼高經費，還天天去丟人（臉），不如直接取消足球隊，反正參不參賽都一樣」，又有人直言：「國羽男隊再差起碼打湯優盃，男足想入世界盃都是奢望，就奇怪國足還能投入那麼多錢。」

網民還為國足在世界盃外圍賽失利，連續20年無緣世界盃而生氣。（Getty Images）

雖然羽毛球湯優盃與足球世界盃的級別有所分野，仍能從留言看出球迷仍對國足在國際賽，甚至今年世界盃外圍賽失利的失望之情。