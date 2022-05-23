羽毛球｜李梓嘉自由球員身分奪第二冠　球迷稱淚謝贊助商助其圓夢

馬來西亞「一哥」李梓嘉周日（22日）在泰國公開賽反勝中國球手李詩灃封王，月內取得第二冠，賽後除了激動跪地落淚、脫衣慶祝外，其一個小動作也令球迷相當感慨。



24歲的李梓嘉在今年一月執意退出國家隊成為職業球手，一度面臨遭大馬羽總禁賽兩年處分，但最終他仍能以自由球員身分征戰國際賽事，失去國家隊的支援，仍得到台灣體育品牌的贊助，昨天他在奪冠後更感動地親吻了衣上的贊助商標誌。

李梓嘉在晉級路上沒遇上任何種子球員。（BWF官網）

李梓嘉在5月初才在亞錦賽奪冠，這次泰國賽抽籤亦佔優勢，因同屬下線的日本2號種子桃田賢斗與3號種子的安頓臣（Anders Antonsen），皆在首圈止步，李梓嘉在晉級路上沒遇上任何種子球員。

昨日決賽硬撼2018年青奧男單金牌李詩灃，李梓嘉雖以17：21先失一局，但他次局回穩，以21：11大勝對手。李梓嘉在決勝局卻陷入危機，以4：11進入暫停，其後克服落後劣勢追至19分平手，關鍵時刻展現強心臟，在21分戰平局面下連奪2分，驚險封王。

李梓嘉獲勝後激動得脫下上衣。（Badminton Photo）

賽後他激動得跪地落淚、與教練相擁，甚至脫下上衣慶祝，有球迷更留意到他的小動作。大馬球迷在Facebook留言，「他吻了衣服上的國旗後，再吻了一下勝利體育（贊助商）的標誌，一切盡在不言中」、「馬來西亞球迷淚謝勝利體育。衷心感谢Victor把梓嘉簽下来。讓他有機會實現夢想」。

李梓嘉亦在社交平台分享勝利的喜悅：「這一個月的出征終於圓滿結束了。感謝我的對手，李詩灃出色的表現形成這精彩的比賽。我也在此感謝我的團隊，我最堅強的後盾。很高興可以穿上這身新戰服站在領獎台上，也讓這次的旅程更有意義。泰國，下回見。」