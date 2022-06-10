世界盃｜威爾斯足總反口扣減晉級獎金　加里夫巴利帶頭講數

英國《太陽報》報道，威爾斯足總打算反口，縮減賽前承諾300萬鎊的晉級世界盃決賽周獎金。威爾斯隊長加里夫巴利會跟另外3位資深隊友，跟足總開會，討價還價。



威爾斯早前在世界盃歐洲區附加賽決賽，以1：0擊敗烏克蘭，事隔64年再闖決賽周。在這個威爾斯普天同慶的時刻，英國《太陽報》獨家披露，威爾斯足總想反口減獎金！

開開心心贏波晉級決賽周，想不到跟住足總反口減獎金。（Getty Images）

今屆外圍賽前，威爾斯足總向球員承諾，若他們打入卡塔爾世界盃決賽周，全隊會分得300萬鎊獎金。然而，當威爾斯真的做到了時，足總卻反口，希望減少獎金。威爾斯足總行政總裁莫尼（Noel Mooney）會負責跟球員重新談判獎金，足總主席史提夫威廉斯（Steve Williams）亦會出席。

艾朗藍斯及巴利會代表球員跟足總談判獎金。（Getty Images）

負責談判的球員代表有4人，以隊長加里夫巴利為首，加上艾朗藍斯、基斯根達及賓戴維斯。在2021年7月上任行政總裁的莫尼早前講過，威爾斯打入決賽周後，會獲得接近1000萬鎊收入。這筆錢除了用來發獎金給球員外，還會支付球隊年底出戰決賽周的旅費，並投資國內足球設施。