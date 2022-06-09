歐國聯｜荷蘭頭槌絕殺威爾斯　迪莊完場前狂奔50碼策動攻勢做功臣

歐洲國家聯賽A4組分組賽，荷蘭在補時階段一度被威爾斯迫和，幸好其後由前鋒韋賀斯頭槌絕殺，以2：1險勝對手。

荷蘭中場法蘭基迪莊功不可沒，由後場引球推進策動最後一擊，主帥雲高爾讚不絕口，直言這名巴塞中場值得過億英鎊身價。



荷蘭換邊初段由古普美拿斯（Teun Koopmeiners）勁射地波破網開紀錄，威爾斯補時階段由諾寧頓戴維斯（Rhys Norrington-Davies）頭槌建功，追成平手。相隔100秒後，效力般尼的前鋒韋賀斯隨即回敬一頭，94分鐘頂入絕殺頭槌，荷蘭結果以2：1反勝威爾斯。

荷蘭絕殺一球來自反擊，法蘭基迪莊從後場策動攻勢，接應隊友傳送後順勢推上前場，縱然兩名威爾斯球員試圖阻其去路，迪莊未受影響狂奔50碼，在「三閘線」附近傳給馬拉西亞再傳中，成就荷蘭奠勝一球，迪莊居功至偉。

韋賀斯頭槌建功，絕殺威爾斯全取3分。（美聯社）

法蘭基迪莊近日成為曼聯的轉會目標，即使這名荷蘭中場不想離開魯營，但財困的巴塞隆拿甚有可能被曼聯的銀彈攻勢打動，外媒指曼聯早前已正式開價，以5120萬英鎊另加1700萬英鎊的附帶條款求售迪莊。

盛傳曼聯已正式開價求購迪莊。（資料圖片／Getty Images）

現任荷蘭主帥﹑前曼聯領隊雲高爾卻認為，近7000萬英鎊是無法收購迪莊的，在他的心目中，這名荷蘭中場值得過億英鎊的身價，「法蘭基迪莊在陣中有額外的加乘，所以他的身價值1.12億英鎊。」曼聯現時的出價，與雲高爾的目標價相差一段頗大距離，難道雲高爾想再度「倒曼聯米」？

雲高爾叫曼聯目標諗清楚先轉會 稱活華特下台或帶來新氣象

在雲高爾心目中，法蘭基迪莊的身價值逾億鎊。（Getty Images）

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