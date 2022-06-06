威爾斯晉級最大功臣非巴利　英超冷板兵世界級表現制勝｜世界盃

威爾斯在世界盃附加賽決賽以1：0擊敗烏克蘭，事隔64年再闖決賽周。外界焦點自然落在開罰球導致對方擺烏龍的加里夫巴利身上，但講到今場威爾斯最最關鍵的球員，相信是門將軒尼斯。這位般尼後備門將雖然在英超坐了一季冷板，但這場獲威爾斯委以重任，全場9次撲救，力抗烏克蘭進攻，保持清白之身，為球隊保住勝局。



9 - Wayne Hennessey made nine saves for Wales in this match, while Ukraine’s nine shots on target were the most by a team without scoring during a game in the 2022 European World Cup qualifying campaign. Heroic. pic.twitter.com/id4lXDDY4O — OptaJoe (@OptaJoe) June 5, 2022

這場附加賽決賽，烏克蘭是形勢佔優的一方，全場佔68%控球，射門22次當中9次中目標。為何烏克蘭最終贏形勢輸波？原因是威爾斯擁有一位「上晒身」的好門將軒尼斯，他單是上半場已經5次撲救，全場將對方9次中目標埋門撲出，為威爾斯力保清白之身。連烏克蘭的辛真高賽後也說：「威爾斯門將踢得非常好，他絕對是今仗的最佳球員。」

軒尼斯全場9次撲救，為威爾斯保住清白之身。（美聯社）

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軒尼斯賽後與教練職員相擁慶祝。（Getty mages）

威爾斯主帥羅拔佩治（Robert Page）大讚軒尼斯：「他的表現無與倫比，是世界級！」在附加賽準決賽，威爾斯首席門將丹尼禾特受傷，軒尼斯把關，幫到球隊晉級；來到今場決賽，儘管丹尼禾特可以候命，但佩治決定沿用軒尼斯，以肯定他在準決賽的功勞。佩治說：「我有跟禾特好好談過，以示尊重，因為我要派軒尼斯打正選。原因很簡單，他在準決賽表現得好，沒有令我們失望，所以沒理由換人。我認為他今場的表現再上一層樓。」

𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒆𝒍𝒔𝒉 𝒘𝒂𝒍𝒍 𝒔𝒕𝒐𝒐𝒅 𝒇𝒊𝒓𝒎 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Wayne Hennessey, take a bow 👏 pic.twitter.com/pNbATGhbHl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 5, 2022

35歲的軒尼斯過去一季效力英超般尼，擔任尼克普比的後備，長坐冷板，想不到回到國家隊擔重任，狀態火熱。他賽後非常興奮地說：「這是我穿上威爾斯球衣踢過最好的一場比賽，我很興奮！實在太不可思議！我們只是個小國，能夠參加世界盃實在太好了！」

軒尼斯保住後方，威爾斯才能贏波晉級。（美聯社）

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