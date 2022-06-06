世界盃｜威爾斯入圍30支決賽周球隊誕生　餘下兩席本月中揭曉

威爾斯在世界盃歐洲區附加賽決賽擊敗烏克蘭，成為2022年卡塔爾世界盃第30支獲得入場券球隊。世界盃決賽周席位尚餘兩席，會在本月中的州際附加賽後揭曉。



威爾斯淘汰烏克蘭，成為第30支進軍決賽周的球隊。（Getty Images）

威爾斯等待64年重返世界盃決賽周，他們成為今屆第13支、也是最後一支入決賽周的歐洲球隊。今屆世界盃分組已經抽籤，世界排名第18位的威爾斯被編入B組，同組有排名第5的英格蘭、第15位的美國以及第21位的「亞洲一哥」伊朗。

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卡塔爾世界盃出線球隊（已有30隊）：

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30支卡塔爾世界盃決賽周隊伍已經誕生，尚有兩個席位未決。阿聯酋及澳洲會在6月7日出戰亞洲區附加賽，勝方晉身洲際附加賽，在6月13日與南美代表秘魯爭一席位。勝方會被編入決賽周D組，同組對手有法國、丹麥及突尼西亞。

另一場洲際附加賽由中北美洲及加勒比海代表哥斯達黎加，在6月14日鬥大洋洲代表新西蘭。勝方會被編入E組，同組對手有西班牙、德國及日本。

以上3場附加賽都會在卡塔爾舉行，一場定勝負。

世界盃決賽周分組形勢：

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

