英超金靴沙拿分享KEEP FIT飲食習慣　嬌妻不滿屋企器材多到似醫院

與孫興慜同得應屆英超神射手的穆罕默德沙拿，接受法國傳媒訪問透露自己的日常生活及飲食習慣。這位29歲利物浦前鋒笑言，家中擺滿不同健身及復康器材，就像醫院一樣。



要保持頂級運動水平，沙拿背後也下了很大苦功。（Instagram）

沙拿在21/22英超球季攻入23球，第3次成為英超神射手。這位埃及國腳接受《法國足球》訪問時，講到成功背後的自律生活。他說：「我盡量每日都會在家中獨自冥想，10分鐘或者20分鐘。」

沙拿能夠長期保持高水平，自律的生活十分重要。（Getty Images）

沙拿透露他的家就像個小型訓練基地甚至醫院，他說：「在我家中，有兩間房是擺滿不同的健身器材。我可在家中接受冷凍療法，我還有一個高壓氧艙。我一直找方法去改善身體狀況。」

沙拿透露家中有兩間房用來擺健身及醫療器材。（Instagram）

然而，不是所有人都喜歡家中擺滿這些器材，沙拿續說：「我都幾認同，說我的家就像一間醫院，但我太太不喜歡這樣！她向我抱怨，我用那些器械的時間比起陪她的多。」

沙拿分享平時會食魚肉及雞肉。（Instagram）

對於長期維持頂尖水平的運動員，飲食自律是相當重要。他說：「我傾向選西蘭花、蕃薯、魚、雞肉及沙律。假如我去倫敦的高級餐廳，我會選擇食壽司。」堅持健康食物，同時抵受垃圾食物的引誘，他續說：「我每個月最多只吃薄餅一次。我其實很愛食漢堡，但我幾乎不會去食，因為食完之後覺得好『heavy』！」

沙拿表示一個月最多食一次薄餅。（Instagram）

談及個人成就，沙拿明言渴望贏金球獎，他告訴法國《隊報》：「我很想贏，成為像韋亞一樣，他是唯一一個贏得的非洲球員。」

「在2021年，我見到自己的排名都很驚訝。」沙拿那次在金球獎排名第7位。他說：「至於今年，儘管我在歐聯決賽踢得好，但不敵皇家馬德里是一大劣勢。不過，這不能抹殺我之前贏得的東西，靜待投票結果吧。如果我贏不到2022年的金球獎，我會盡全力去贏下一屆。」