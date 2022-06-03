沙拿歐聯後首開腔　願棄個人榮譽換取一次機會：望新季明天展開

利物浦於歐聯決賽不敵皇家馬德里，賽前聲言要報2018年落敗之仇的穆罕默德沙拿，再度留下遺憾。相隔數天之後，這位紅軍翼鋒終首度開腔，在社交網站分享內心所想。



沙拿今季以23個入球跟熱刺射手孫興慜齊奪英超金靴獎，同時亦已拿下英超助攻王、年度入球獎等獎項，並有份角逐成為英格蘭職業球員工會（PFA）球員先生。

然而一切個人榮譽，在他心中都不及歐聯重要。

「能夠在同一球季獲得球迷和記者的認同，是非常特別的事情，我永遠都不會忘記。可是，我願意放棄所有個人獎項，來換取歐聯決賽重賽的機會，只是足球世界不是這樣運作的。」

沙拿與利物浦繼2018年後，再度於歐聯決賽不效皇馬。（Getty Images）

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沙拿又指，無法用言語去形容自己有多想將歐聯獎盃帶回利物浦，而球隊最終未能完成任務，實在是難以報答球迷的支持。

「這是一個漫長的球季，但我還是希望明天就展開新一季。」沙拿這句或意味自己下季會留在紅軍，爭取佳績，但他跟球隊於來季季尾便約滿，雙方就續約仍未達成共識。