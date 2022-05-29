歐聯決賽｜利物浦奪雙冠已埋下輸波伏線　沙拿射門創紀錄也無用

利物浦在歐聯決賽0：1敗予皇家馬德里，失落冠軍，最致命的是全場23次射門卻無一轉化為入球，然而這「走勢」早已出現。



利物浦陣中擁有穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、路爾斯迪亞斯等鋒將，毫不比皇馬遜色，在上半場攻勢如狼似虎，下半場雖一度陷僵局更遭皇馬入球，但70多分鐘連環調動後曾有起色，有多次機會扳平，最終亦未能好好把握，失冠收場；反觀皇馬全場僅3次射門，卻能以一球奠勝，把握力成為雙方最大分野，加上皇馬密集防守、泰拔高圖爾斯的神勇演出，更令紅軍難越雷池半步。

沙迪奧文尼對皇馬曾有一射門中柱彈出，是利物浦最「近磅」的破門機會。（Getty Images）

紅軍在重要關頭未能入波，也成為今季一大弱點，他們雖連奪聯賽盃和足總盃兩大盃賽冠軍，但在兩場決賽連同加時，都未能入球，連同今仗歐聯決賽在內，今季在盃賽決賽踢畢330分鐘（即5個半小時），空有61次射門、當中17次中目標，預期入球（xG）更達5.7球，最終入球數卻是零。

沙拿數次妙射，都被高圖爾斯救出。（Getty Images）

紅軍在本土盃賽面對的車路士，實力較皇馬有所不及，最終才能全身而退，然而在歐聯決賽面對有賓施馬和雲尼斯奧斯在陣的皇馬，加上安察洛提針對性部署，今次未能再次過關。

另外，本想對皇馬報一箭之仇的沙拿，今仗足足有6次射門命中目標，是自從2003/04球季有紀錄以來，在單場歐聯決賽中目標射門最多的球員，然而面對「上身」的皇馬門將泰拔高圖爾斯，沙拿最終只能望門輕嘆。