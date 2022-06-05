足球轉會︱巴塞傳給予轉會承諾　利物浦今夏失文尼下季勢無埋沙拿

正當利物浦塞內加爾前鋒文尼（Sadio Mane）預告即將離隊，射手沙拿續約談判遲遲未有進展，英國《鏡報》獨家報道，「埃及之王」獲巴塞隆拿承諾，來季可加盟成為他們一員，為紅軍添上新煩惱。



沙拿承諾來季會留在紅軍，但再下一季仍未有定案。（Getty Images）

利物浦兩大射手文尼和沙拿的合約，均會在2023年6月屆滿。文尼早前公布確認，今年夏天將會離隊，另覓新挑戰。至於沙拿已承諾下季會繼續留在紅軍，可是續約毫無進展。「轉會達人」意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，「沙拿的情況無變，他今夏不想離開利物浦，但新約談判仍然複雜，視乎球會未來幾個月的決定。利物浦需要改善新約條款，否則沙拿明年將會免費離隊。」

巴塞目前仍深陷財困，連新兵也未能註冊，然而《鏡報》報道，「巴塞告訴沙拿，明年夏天他可以加盟魯營……至於沙拿方面，已答應回復自由身後免費轉投巴塞。」該報稱，巴塞將球場命名權賣予串流音樂平台Spotify，可獲得2.35億英鎊資金，已準備好重整陣容，再次挑戰本土及歐洲各大錦標云云。

巴塞雖然財困嚴重，吸引力仍不小。（Getty Images）

巴塞中途殺入，令外界頗為意外。事關僅數月前，沙拿曾跟身邊朋友說，已預備好將續約留在利物浦。如今續約一事被擱置，《鏡報》稱：「相信背後主要原因正是巴塞」。

失去美斯後，巴塞經歷一個失望球季。不過自名宿沙維接過朗拿高文帥印後，開始逐步整頓軍容，西甲後上得到第二。球季一完，便與多個星級球員扯上關係，與拜仁慕尼黑尚有一年合約的羅拔利雲度夫斯基，據悉已同意簽約巴塞3年，只待拜仁放人。已回復自由身的車路士守將基斯坦臣（Andreas Christensen）和AC米蘭中場基斯爾（Franck Kessie），加盟在即，目前只是因為巴塞財政問題暫未能註冊。