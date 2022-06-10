英超｜孫興慜落選PFA最佳11人 沙拿相隔3季再膺球員先生
撰文：趙子晉
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英格蘭職業球員工會宣布英超年度最佳11人，早前爆冷落選球員先生最後6強的孫興慜，再度榜上無名，而曼城及利物浦則成為大戶。球員先生方面，利物浦球星沙拿相隔3年再度獲殊榮。
效力熱刺的韓國球星孫興慜，今季表現有目共睹，轟入23球成為英超神射手外，更助熱刺取得歐聯資格，卻得不到英格蘭職業球員工會（Professional Footballers Association，簡稱PFA）的青睞，意外落選球員先生的最後6強，不少網民替「孫仔」抱不平。
PFA日前公布的英超最佳陣容，孫興慜依然得不到大會的芳心，再度名落孫山，他的前線好拍檔哈利卡尼同樣落選，反而曼聯老大哥C朗拿度的名字就有出現。最佳11人中，曼城及利物浦成為大戶，兩支球隊佔其中8個席位。
PFA英超年度最佳11人：
門將：艾利臣
後衛：阿歷山大阿諾特﹑雲迪積克﹑魯迪格﹑簡斯路
中場：奇雲迪布尼﹑堤亞高艾簡達拿﹑貝拿度施華
前鋒：沙迪奧文尼﹑C朗拿度﹑沙拿
利物浦球星沙拿除了入選最佳11人外，同時獲選為球員先生，相隔3年再獲殊榮。這名29歲的埃及翼鋒坦言，得到同行的肯定而感到高興，「這個獎項是由球員投選，得到其他球員的支持，我感到特別高興。我有一間房專放獎盃，仍然有空間放置更多的獎盃。」
PFA最佳年青球員方面，曼城的菲爾科頓成功蟬聯，是史上第6名連續兩年贏得這項殊榮的球員。
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