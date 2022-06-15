亞洲盃｜24支出線球隊一覽　一窺香港隊對手　勁旅不止日韓伊朗

亞洲盃外圍賽告一段落，香港足球代表隊相隔54年再度打入決賽周，成為城中熱話。

亞洲盃是亞洲區最高級別的代表隊賽事，爭奪「亞洲冠軍」美譽的又有哪24支球隊？



2023亞洲盃決賽周 出線球隊一覽（24隊，按2022年3月31日國際足協排名排列）

外圍賽第二輪出線球隊（13隊）：伊朗（21）、日本（23）、韓國（29）、澳洲（42）、沙特阿拉伯（49）、卡塔爾（51）、阿聯酋（68）、伊拉克（72）、阿曼（75）、中國（77）、敍利亞（88）、越南（96）、黎巴嫩（97）

港隊以外的部份焦點球隊（按圖閱覽）：

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外圍賽第三輪出線球隊（11隊）：烏茲別克（83）、巴林（89）、約旦（91）、巴勒斯坦（100）、印度（106）、泰國（111）、塔吉克（114）、香港（147）、馬來西亞（154）、印尼（156）

香港隊進入亞洲盃決賽周，需要面對派出最強陣容的勁敵。（HKFA）

抽籤機制待公布 參照上屆香港或列入Pot 4

24支球隊會分為6分，每組4支球隊。亞洲足協暫未公布分組賽抽籤機制，按上一屆決賽周的安排，外圍賽第二輪出線的球隊會按世界排名被分在Pot 1及Pot 2；外圍賽第三輪出線的球隊，則會按世界排名被分在Pot 3及Pot 4，意味第三輪外圍賽才出線的烏茲別克，即使世界排名較第二輪外圍賽的出線的敍利亞、黎巴嫩和越南高，也不能進入更高Pot。

若沿用這制度，香港很大機會進入Pot 4；「三強」伊朗、日本、韓國進入Pot 1基本上毫無懸念。不過2023年決賽周的分組及抽籤機制，仍有待亞洲足協公布。

蘇聯解體後，塔吉克（紅衫）1994年才加入國際足協成為會員國，明年將首度出戰亞洲盃。（Getty Images）

僅4支球隊沒參加2019決賽周 港足經驗並非最淺

24支出線球隊出，只得4隊沒有參加上屆決賽周，包括香港、印尼、馬來西亞和塔吉克，當中香港上次出賽是1968年，相隔55年再參賽，成為曾參賽球隊中相隔最長時間再打入決賽周的一隊；但論「經驗」已較將首度參戰的塔吉克豐富。

7支參賽球隊曾奪冠 日本最成功

亞洲盃24支球隊中，有7支球隊都曾奪得冠軍，當中奪冠次數最多的是日本的4次（1992、2000、2004、2011），「藍武士」上屆也打入決賽但敗予卡塔爾屈居亞軍，最近一次冠軍是卡塔爾（2019）。

日本上一次封王是2011年。（Getty Images）

伊朗（1968、1972、1976）和沙特阿拉伯（1985、1988、1996）都曾三度奪冠，韓國曾兩度封王（1956、1960），但上一次已是62年前，澳洲（2015）和伊拉克（2007）都分別奪冠一次。

另有3支參賽球隊的最佳成績為亞軍，包括中國（1984、2004），阿聯酋（1996）和印度（1964）。

東亞球隊成「少數派」

雖然日本和韓國在亞洲足球地位舉足輕重，但論參賽隊數，西亞球隊卻大大佔優，達到15隊之多，東亞球隊僅佔5席，當中包括被分入東區的澳洲。