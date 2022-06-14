亞洲盃︱港足闖決賽周 主帥暫拒受訪 隊長：與全港球迷分享喜悅
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊自1968年後時隔逾半世紀再晉級亞洲盃決賽周，以隊長身份帶領球隊完成這個任務的黃洋，向球迷分享感受。
港足在最後一場鬥印度前已確保出線資格，相隔54年再次勇闖亞洲盃決賽周。主教練安達臣以專注比賽為由，拒絕於現階段受訪；至於隊長黃洋，就透過足總回應傳媒提問。
黃洋提及，在亞洲盃外圍賽開始之前，根本沒有膽去想像過出線的可能性，「想將自己（跟球隊）的位置放低一點，用挑戰的心態去踢。」
結果港隊在兩場比賽都主導形勢，也順利贏波，終受惠於另一組的菲律賓失分而提早出線。「看比賽時一直很緊張，知道賽果時，當然十分開心，能想像全港球迷的心情也跟我們一樣。」
港隊今晚仍有比賽要踢，賽果將決定小組首名誰屬，黃洋認為提前晉級也有好處，「可以放低壓力，全力今晚對印度，我們一定會爭取小組第一，踢一場好的比賽給香港球迷看。」頭兩輪分組賽，香港與印度均兩戰兩勝，換言之，今夜獲勝一方將首名出線。雙方如果賽和，港隊仍能以較佳得失球壓過印度。
足總行政總裁譚秋朗則稱，樂見球隊在安達臣帶領下，有脫胎換骨的表現。「雖然球隊在印度遇上不同的挑戰，但都能迎難而上，交出好表現，令人十分鼓舞。」
港隊抵達印度後，官方公布兩名球員確診新冠肺炎，影響訓練和排陣部署。幸好港隊在挑戰中仍未受太大影響，最终達成出線任務。
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