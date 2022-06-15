亞洲盃外圍賽︱港足雨戰下早段失守不敵印度　以小組次名出線

已提前出線亞洲盃決賽周的香港足球代表隊，迎來外圍賽最後一場賽事。港隊面對獲大批球迷入場打氣的東道主印度，開賽早段已經失守，加上被印度射手捷希特利破門，雨戰下以0：4見負，獲得小組次名。



港隊在賽前已提早鎖定晉級資格，54年來首次殺入決賽周。然而如隊長黃洋所言，港隊仍會盡力爭取不敗，以小組首名完成賽事。

主教練安達臣賽前揚言繼續逼搶，今場如常派出最強陣容應戰——中堅馮慶燁取代身體不適的茹子楠，右閘位置則由余煒廉客串；其餘正選人腳跟上場同出一徹，羅梓駿、黃洋、黃梓浩、孫銘謙、安永佳、鞠盈智及黃威等，連續三場都擔正。

港隊雖提早出線，仍以強陣出擊印度。（HKFA）

擁有主場之利的印度除了有逾萬名球迷入場吶喊助威，前兩仗射入3球的隊長捷希特利（Sunil Chhetri）亦繼續領軍，開賽1分鐘即憑角球混戰，由安華阿里（Anwar Ali）門前勁抽破網成1：0。

港隊之後亦靠角球製造威脅，鞠盈智11分鐘左路傳中，謝家強前柱搶點改變方向，惟身後隊友「大漏」；3分鐘後黃威中場帶順、離門30多碼遠射，卻未能命中目標。

印度過萬名球迷入場打氣，氣氛熱烈。（India Football Team）

現場中段一度吹起大風，有紙張散落球場，也落起大雨。印度27分鐘一次反擊右路傳中，沙默尾柱窩利抽射被葉鴻輝擋走後中楣彈出。

戰至39分鐘，鞠盈智再交出致命傳送，右路挑傳笠過對方守門員，皮球落在12碼點附近，安永佳頭槌頂中波底高出。港隊屢次錯失機會之下再遭對手拉開比數，完半場前黃梓浩罰球走甩捷希特利，這位射手控定來球後左腳燙射得手，令港隊落後至兩球。

港隊上半場落後兩球。（HKFA）

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港隊防線換邊後初段再度犯錯，馮慶燁解圍踢空氣，被捷希特利有機可乘單刀埋門，幸葉鴻輝出迎化險為夷。雖然換入簡嘉亨跟陳肇鈞，但港隊攻勢仍有限；63分鐘黃威左路窄角球罰球直射，僅僅越楣而出。

20歲的余在言尾段入替上演大港腳地標戰，並轉踢三中堅陣式，惟球隊雨戰下體力下降，83分鐘被印度地面組織撕破防線，文非亞後上撞入，加上補時階段港隊在一次「二打一」之下，仍終印度的頒迪達入楔破門，結果以0：4落敗。同組阿富汗最後一仗則跟柬埔寨踢成2：2，力壓對方排小組第三。

港足賽後3戰得2勝1負共6分，以D組次名晉級，印度則以首名晉級，兩軍明年6月至7月將出戰決賽周，惟賽事在中國棄辦下，主辦地點仍有未定案，有傳日本或韓國會接手。

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港隊陣中效力東方龍獅及理文的成員，緊接將飛到泰國跟球會會合，備戰本月24至30日於武里南上演的亞協盃分組賽。屆時東方、理文及台灣代表臺南市FC，將以單循環賽事決出小組首名晉級資格。

至於港足其餘球員，將在周四（16日）經曼谷返港；主教練安達臣則留在泰國，視察港將在亞協盃的表現。而港隊下個賽事，將是今年7月19至27日於日本舉辦的東亞足球錦標賽決賽周，分別鬥中、日、韓三國。