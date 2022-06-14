亞洲盃｜香港隊出線球迷去哪兒？中國棄辦決賽周　日韓爭奪主辦權

香港足球代表隊相隔54年再次打入亞洲盃決賽周，賽事原定2023年夏天在中國舉行，惟內地因疫情而放棄主辦。

不少港足球迷已計劃明年親身打氣，到底最終主辦權會花落誰家？綜合近日報道，最大機會似乎是港人最愛的兩大旅遊勝地——韓國和日本。



2023年亞洲盃決賽周早在2016年已招標，當時最終由中國投得，惟到今年5月，亞洲足協宣布中國因疫情帶來的不確定因素而決定放棄主辦，因而需要再次招標，會在6月30日截標。

香港足球代表隊相隔54年再次打入亞洲盃決賽周，令人振奮。（HKFA）

不少香港球迷在港隊出線至決賽周後，都希望明夏可以親身撐場，綜合早前的消息，較大機會主辦的似乎是韓國及日本，當中又以韓國最為積極。韓國上一次主辦亞洲盃已要追溯至1960年，當年他們在主場奪冠，但該次之後便一直未曾舉辦這項亞洲最高級別代表隊賽事。

《路透社》本月初報道，韓國總統尹錫悅在國家隊對巴西的國際友誼賽前，曾與一眾球員及教練團共晉晚餐，其後，尹錫悅下令韓國體育署「嘗試取得亞洲盃主辦權」。報道指，韓國足總主席鄭夢奎及韓國前國腳、2002年世界盃4強功臣之一的李榮杓，都有份推動韓國申辦亞洲盃。

孫興慜（右二）成為首位來自亞洲的英超神射手，被視為「國寶」，韓國總統尹錫悅（左二）亦希望能主辦亞洲盃。（Getty Images）

日本方面，日本足總主席田嶋幸三曾向日媒《日經體育》透露，曾獲亞洲足協「非正式地」詢問申辦的可能性，田嶋幸三沒有給予明確回應，僅道：「若然日本能主辦，當然是頗令人期待的。」

田嶋幸三5月底再強調，日本有意申辦，但就認為難度甚高：「我們現在正與亞洲足協商討亞洲盃決賽周的要求，距離賽事只餘一年，還有很多事要做。能辦亞洲盃當然是榮幸，我們也希望在短期內辦大賽。」

各國代表通常會以最強陣容出戰亞洲盃決賽周，視乎抽籤，港足有望跟一眾享負盛名的頂級球星如日本國腳南野拓實（圖）等交手。（Getty Images）

「不過，亞洲盃是最高級別賽事，我們不能搞壞了它，所以我們還需要更多時間，我們要為亞洲作最好的選擇。」田嶋又稱，不明白中國為何在已舉辦了冬季奧運會的情況下棄辦。

《路透社》指出，卡塔爾、沙特阿拉伯和澳洲也有機會申辦，但前兩者考慮到中東氣候，或需將賽事延後至2023年底或2024年年初，無疑不是理想選擇，加上2027年亞洲盃本已頗大機會由西亞屬會主辦，可能性似乎不大。澳洲方面，該國明年7月至8月將與新西蘭合辦女子世界盃，難以如期主辦亞洲盃。