亞洲盃︱港足晉級連葉鴻輝也慶幸：有信念可成真　主帥為球員自豪

香港足球代表隊於亞洲盃外圍賽未能用勝仗為晉級之旅劃上圓滿句號，但表現已得到主帥安達臣認同，並揚言為麾下感到驕傲。

港隊出線亞洲盃決賽周，對擁有最多上陣次數紀錄的葉鴻輝來說，也是新鮮事；他慶幸自己能參與其中，並為明年賽事訂下目標。



港隊今屆賽事加入新球員、以新面貌示人，備戰短短數周，這場鬥印度卻沒有膽怯，嘗試逼搶、用波、爭勝。

雖然最終戰0：4落敗，但主教練安達臣已「收貨」，「我們有點欠運，上半場很容易就輸了兩個死球，但這正因為我們年輕，沒有太多經驗，質素與印度有分野，我們必須學習。」

香港隊最後一戰表現絕不失禮。（HKFA）

尾段從黃洋手中接過隊長臂章的葉鴻輝也承認，首兩球失波是防守死球不集中所致，但認為全隊逼搶發揮不俗，有效阻止對方攻勢。

「過去兩仗我們沒受到太大威脅，不太懂得去處理對方突擊，幸今日發現問題，再檢討去迎接往後的比賽。」

安達臣則補充，球隊落後兩球下仍抱着決心，希望追成平手、搶回小組首名，鬥志可嘉。「我們放手一搏，最後能晉級已很滿意，我為球員而感到驕傲。」

葉鴻輝是港足上陣次數最多的球員，他也將首次迎來亞洲盃決賽周。（HKFA）

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總結賽事，港隊以小組次名晉級，自1968年後再殺入亞洲盃決賽周，獲得香港傳媒廣泛報道，引起關注。

其實即使是為港足上陣次數最多（81次）的葉鴻輝，由20歲把守港足大門到32歲，多年來高接低擋、左飛右撲，過往能參與最大型的賽事，也只是東亞錦標賽與世界盃外圍賽。

「只要有共同信念，好多事情都可以達到。」

他對明年決賽周也充滿期盼：「踢了香港隊12年，慶幸今次可以見證及參與晉級過程。希望這一年透過更多友賽，拉近與其他亞洲國家之間的距離；更融合及適應安達臣的踢法；屆時面對實力更強的對手時，我們都可以有作戰的能力。我們會繼續努力為香港隊出更好的成績，報答球迷一直以來的支持。」

安達臣下一個的任務，會是7月中舉行的東亞錦標賽。（HKFA）

港隊要追上亞洲列強的步伐，仍有很漫長的路要走，安達臣稱，希望接下來7月舉行的東亞錦標賽能再以原班人馬應戰，逐步建立更多，「也希望香港聯賽重啟，讓球員有波踢，年青球員可以表現自己的能力，讓港隊未來有更多可能性。」