亞洲盃外圍賽︱港足受惠菲律賓失分提早出線　54年來首闖決賽周

撰文：袁志浩
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正於印度出戰亞洲盃外圍賽的香港足球代表隊，受惠於另外一組的菲律賓失分，在鬥印度的最後一場比賽前提早鎖定晉級。
港足一搔54年之癢，自1968年後首次殺入決賽周，繼5月初傑志歷史性殺入改制後的亞冠盃淘汰賽後，再度為香港足球帶來好消息。

港足在香港時間今晚11時於亞洲盃外圍賽對印度，不過，其餘組別的最後一輪賽事已經展開，其中B組的菲律賓硬撼巴勒斯坦，最後以0：4落敗。

由於今屆小組首名，以及6組中5支最佳次名球隊都可晉級，已手執6分的香港即使今晚不敵印度，在計算最佳次名球隊排名時，亦肯定高於B組次名（菲律賓或也門最多只得4分），因此「被動」出線。

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這是港足自1968年後，相隔54年再次闖入亞洲盃決賽周；當年賽事只得5隊參賽，結果香港以第五名完成。而明年6月至7月舉辦的第18屆亞洲盃決賽周，將有24個國家或地區參加。

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目前已晉級決賽周的球隊包括日本、敘利亞、卡塔爾、韓國、澳洲、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、中國、伊拉克、阿曼、越南及黎巴嫩等。屆時24隊會分成4個檔次抽籤，編配成6個小組比賽，小組首兩名及4支最佳季席球隊，將晉級淘汰賽。

而今屆賽事本由中國主辦，但結果中國因疫情而放棄主辦；亞洲足協5月底就主辦權再公開招標，截止日期為今月30日，料之後會再公布結果。

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