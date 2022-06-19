獅子山行山｜博康邨起步連走貓仔山雞胸山 再上獅頭打卡落黃大仙
撰文：CATT’S BLOG
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東北季候風為華南沿岸帶來乾燥天氣，天氣乾爽又可選擇登高山，好久未到獅子山，就上獅子山逛逛，博康邨起步。
（出發日期：2021年10月27日）
早上與友在博康邨冬菇亭早餐，9時30半沙田圍站起步，沿水泉澳街上女童軍營，旁邊車路上行經蝌蚪坪上貓仔山標柱，標柱旁走林路接衛徑，向上走一段離開衛徑經貓仔石過雞胸山，林路下行接麥徑5 段，中段石級路上495米高獅子山，在獅子尾路牌拍照打卡後走往獅子肚空地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由沙田圍經雞胸山上獅子山👇👇👇
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休後上獅頭打卡拍照，由獅頭崎嶇山路下山至回歸亭，等齊隊友由石板路下行一段接入林路，經野豬林下八仙廟出獅子山公園，過天馬苑下黃大仙，今日走了8公里多，5個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，由獅頭經崎嶇山路至回歸亭落山👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
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