九龍行山路線｜油塘港鐵站上魔鬼山炮台　行衛徑接小夏威夷徑下山

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外圍天氣不大穩定，周三天陰，氣溫暖和，稍後時間會有雨，小組活動走衛徑三段部份路段，油塘起步。

（行山日期：2021年2月24日）

早上與友在油塘大本型的「euro」食早餐，9時30分在油塘站A出口集合，四人一組經大本型走至華人墳場車路，上行至衛徑三段入口，對面石級路上行至炮台山（又名魔鬼山）。拍過照，沿山路下行至澳景路，再經石級路上照鏡環山，在山坳涼亭大休。

按圖看清路線及沿途風景，由油塘港鐵站上魔鬼山，再登照鏡環山▼

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休後，經微波反射站上五桂山，下山至岔口，續走衛徑路段下馬游塘，過馬路轉入澳頭村。至岔口，直出井欄樹搭車，部份行友經小夏威夷出將軍澳村，到棟哥的農田參觀，最後出寶林結束今日行程，全日走了10公里有多，大約5小時行完。

按圖看清路線及沿途風景，沿衛徑行到馬游塘，接小夏威夷徑落寶林▼

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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