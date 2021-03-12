九龍行山路線｜油塘港鐵站上魔鬼山炮台　行衛徑接小夏威夷徑下山

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-03-12 16:51

外圍天氣不大穩定，周三天陰，氣溫暖和，稍後時間會有雨，小組活動走衛徑三段部份路段，油塘起步。 （行山日期：2021年2月24日）

早上與友在油塘大本型的「euro」食早餐，9時30分在油塘站A出口集合，四人一組經大本型走至華人墳場車路，上行至衛徑三段入口，對面石級路上行至炮台山（又名魔鬼山）。拍過照，沿山路下行至澳景路，再經石級路上照鏡環山，在山坳涼亭大休。

按圖看清路線及沿途風景，由油塘港鐵站上魔鬼山，再登照鏡環山▼

+ 41 + 41 + 41

休後，經微波反射站上五桂山，下山至岔口，續走衛徑路段下馬游塘，過馬路轉入澳頭村。至岔口，直出井欄樹搭車，部份行友經小夏威夷出將軍澳村，到棟哥的農田參觀，最後出寶林結束今日行程，全日走了10公里有多，大約5小時行完。

按圖看清路線及沿途風景，沿衛徑行到馬游塘，接小夏威夷徑落寶林▼

+ 24 + 24 + 24

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

相關文章：行山熱潮｜網上行山資訊泛濫良莠不齊 部分KOL唔識扮識突變專家

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

了解近一年全民行山熱潮所製造的問題：

專訪山野新聞庫Admin老大 嘆即興山友柴娃娃唔做功課

大自然修復速度追不上人流爆升 勸山友抱謙卑之心上山

網上行山資訊泛濫良莠不齊 部分KOL唔識扮識突變專家

行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：

+ 12 + 12 + 12

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】