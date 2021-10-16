獅子山郊野公園｜行山俯瞰港九市區景色　沙田起步先到望夫石打卡

獅子山郊野公園橫跨北九龍與沙田之間的山嶺地帶，東至沙田坳與馬鞍山郊野公園，西端與金山郊野公園毗鄰，而以大埔道作為分界線。獅子山郊野公園佔地約557公頃，包括獅子山、望夫石、筆架山、鷹巢山與附近青蔥的山坡。與城門及金山郊野公園同為最早期被劃定的三個郊野公園。此區風景優美，能遠眺港九市區及沙田新市鎮景色，是郊遊人士、晨運客的好去處。



獅子山──在地形來說，獅子山郊野公園最突出的地方為獅子山，高495公尺，酷似一頭獅子蹲伏在山嶺上。獅子山嶺是俯瞰港九市區景色的好地方，但峰頂危崖處處，登遊者要特別小心。

【獅子山郊野公園風光】

名勝

望夫石──矗立於獅子山北坡的一個小崗，高約30呎，遠望就如一個婦人揹著小孩。該石有一則悲慘的傳說：據傳古時有一位婦人，每日揹著小兒登上高山，盼望丈夫歸來，而不知丈夫早已在海中沉船溺斃。上天有感於她的毅力，把她化為岩石，使夫婦及孩子亡靈相聚。在地質來說，此石原為一塊巨石，其節理平面因風化過程而形成直立的石柱、石塊，地質學上稱為「突石」。

筆架山──位於獅子山西面，高453公尺，因昔日山頂上設有烽火台，故又有煙燉山之稱。設置烽火台的原因是緣於清朝時的居民於發現海盜或外敵入寇，即在該處頂峰發出烽火訊號向附近村落示警。今日該山上烽火台已不復見，築有雷達站及警察無線電發送台各一座。

按圖看清望夫石風光👇👇👇

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野生動物

獅子山郊野公園以兩種野生動物著名，分別是長尾彌猴及黑耳鷹。在各水塘及大埔道兩旁常聚集大群猴子，靜待向遊人討食。據說這些猴子大多是長尾獮猴，由於本土猴子早已絕跡，相信現在所見的猴子並非本土野生動物，牠們的祖先是由早期居民放生的，隨後迅速繁殖，遍佈整個山林。其實這些猴子有時帶有攻擊性，而且遊人餵飼大量食物予猴子，令牠們的數目劇增。有見及此，漁農自然護理署在各處設置警告牌，提醒市民勿餵猴子；近年更透過「野生動物保護條例」中禁止餵飼猴子之條款，禁止非領牌人仕餵飼猴子，違者最高罰款一萬元。黑耳鷹為亞洲及澳洲常見的候鳥，是良好的清道夫，喜好腐肉、腐屍、垃圾及港內的死魚。尖山是公園內樹木鬱蒼的山嶺，可能由於高松密佈，故成為鄰近港灣最多鷹巢的地區之一，故尖山又稱「鷹巢山」。

地質

獅子山郊野公園主要由塌積岩及侵入火成岩組成。而常見的花崗岩種類有宋崗岩、長洲岩及馬鞍山岩。在若干地方，這些花崗岩雜有石英礦脈。

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建議路線

獅子山郊野公園內設有多條郊遊路線，如鷹巢山自然教育徑（公園西面，環繞尖山一周）及紅梅谷自然教育徑（公園北面），遊人可因應時間及興趣自由選擇。

此乃我們建議的路線。由紅梅谷自然教育徑為起點，盡頭可接望夫石家樂徑，沿指示牌到達獅子山，後經九龍坳香港回歸紀念亭，沿左邊小徑步行至沙田坳道，終點為慈雲山巴士總站。全程共需約3小時。

參考其他獅子山行山路線：由樂富站行兩小時登頂 飽覽九龍全景影相要小心

交通

由大圍經紅梅谷路步行前往，或乘搭行經獅子山隧道的各線巴士，在紅梅谷道與獅子山隧道公路交界的迴旋處前下車，以紅梅谷作起點。終點為慈雲山巴士總站，可步行數十分鐘或乘搭小巴到達鑽石山地鐵站。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：獅子山郊野公園】

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