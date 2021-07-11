九龍行山路線｜井欄樹起步上東洋山　下行慈沙古道經水泉澳落博康

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-07-11 08:33

低壓槽持續影響廣東沿岸，今周天氣不徍，有狂風驟雨及雷暴，周三活動安排走古道，井欄樹起步。 （行山日期：2021年6月9日）

早上9時30分在井欄樹集合，期間開始有雨，待雨細點才起步。四人一組入村，走衛徑第4段入林徑。不一會雨停了，沿林路經黃麖仔古道前行，途經一大宅，拍照後沿古道下大藍湖。走一段引水道，接牛寮石級路上行到533米高東洋山頂。到頂又開始有雨，連忙下東山涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後，續走衛徑觀音山村岔口，部分隊友走觀慈古道下慈正邨，呀喵與其他隊友走筷子路至茅笪，在燒烤場下行慈沙古道，經水泉澳下博康邨搭馬鐵離開。

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