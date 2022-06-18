足球轉會｜利物浦同意拜仁第三度報價　射手沙迪奧文尼即將離隊

沙迪奧文尼即將離隊！利物浦及拜仁慕尼黑就文尼的轉會費達成協議，據報總值高達4100萬歐元。這位塞內加爾國腳前鋒將告別效力6年的利物浦，與拜仁簽約3年，頂替很大機會離隊的羅拔利雲度夫斯基。



利物浦同意拜仁的報價，文尼（左）即將離隊。（Getty Images）

英國《BBC》報道，利物浦同意以高達4100萬歐元轉會費出售文尼予拜仁。這宗交易中，利物浦會先獲得3200萬歐元基本轉會費，另外600萬歐元浮動轉會費視乎文尼的出場次數，還有300萬歐元視乎文尼的個人及拜仁的團隊榮譽而定。

由於利雲度夫斯基與拜仁攤牌，表明想過檔巴塞隆拿，拜仁要尋找鋒線接班人，鎖定30歲的文尼。之前拜仁兩度出價，均離利物浦的心理價位5000萬歐元甚遠，都被拒絕。拜仁最新報價總值4100萬歐元，終於獲利物浦同意，准許明年約滿的文尼離開。據報，文尼將與拜仁簽約3年。

利物浦名宿加歷查告別文尼。（Twitter）

對於文尼的離開，名宿加歷查在社交網站表示：「這個年代我最喜歡的利物浦球員文尼終於離隊了！少缺陣休養，表現水平高，又永不受傷！無數的獎盃與入球，真正的利物浦傳奇。多謝你，沙迪奧！」

文尼由修咸頓加盟利物浦後，成長為世界級射手，為球隊贏得6項重要冠軍。（Getty Images）

文尼在2016年以3100萬鎊基本轉會費加250萬鎊浮動附加費從修咸頓加盟利物浦，6季以來射入90個英超入球，而過去一季各項賽事攻入23球。他與羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿組合令人聞風喪膽的三叉戟，6年來幾乎贏盡錦標，他為利物浦奪得6項冠軍，包括英超、足總盃、聯賽盃、歐聯、歐超盃及世冠盃。隨法明奴淡出正選，如今文尼即將離隊，利物浦的鋒線組合拆夥。

利物浦今夏簽入達雲紐尼斯，可以頂替文尼。（Twitter）

利物浦日前宣布，從賓菲加收購22歲烏拉圭前鋒達雲紐尼斯，轉會費高達1億歐元，相信就是為了接替文尼。