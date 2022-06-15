轉會情報︱車路士盧卡古一心重返國際米蘭 拜仁勢再加碼買文尼
撰文：吳慕兒
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足球轉會市場再傳重磅消息，車路士前鋒盧卡古決意離隊，並只願加盟國際米蘭一隊，藍軍願意將他外借，卻在借用費方面與國米存有頗大分歧。
另一邊廂，拜仁慕尼黑正準備第三度出價收購利物浦前鋒文尼，這一次，應該很大機會成事。
盧卡古上季以1.15億歐元從國際米蘭載譽重返史丹福橋，表現卻不似預期，季初一輪亮眼表現過後，便一路沉寂，全季英超26次上陣入8球，未符身價。
他曾在訪問中對現況大發牢騷，引發跟領隊杜慈的矛盾。球季一完，已想離隊，一心重返國際米蘭。剛剛易主的車路士，願意放他走，可是缺乏資金的國米，只肯借用。最新消息指，兩間球會正為交易談判，盧卡古已作好減人工的準備。車路士索求1000萬歐元借用費，可是國米只願付500至600萬歐元。
至於利物浦前鋒沙迪奧文尼，距離加盟拜仁又邁進一步。即使拜仁兩度出價被拒，尤其第二次出價時，提出的650萬英鎊附帶獎金條款包含「堅離地」細節——拜仁不止要在未來3季均贏得歐聯冠軍，而且文尼在這3個球季每年均贏得金球獎（Ballon d’Or）才能達到，被利物浦高層認為「得啖笑」（laughable），立即再度拒絕，不過拜仁已跟文尼傾妥一紙3年合約，並預備第三度向紅軍出價。
德國《圖片報》報道，拜仁今夏只專注在文尼收購一事，並即將第三度出價，銀碼為3460萬英鎊（4000萬歐元），當中包括3030萬英鎊轉會費，另加430萬英鎊附帶獎金條款。這個價錢仍與利物浦開出的4250萬英鎊，仍有790萬英鎊距離，不過由於文尼去意已決，綜合各方消息一致認定利物浦可望即將與拜仁達成共識。
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