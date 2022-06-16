轉會情報︱曼城利物浦繼續「入章」　耶穌仔望投阿仙奴重遇阿迪達

適逢世界盃年，英超提早一星期開鑼，轉會消息停不了，有眉目的卻總是曼城和利物浦。兩軍分別斥巨資買入貴價前鋒後，仍未停手，而且日內可望再度增兵成功。

反觀曼聯和車路士依然未有新兵，至於阿仙奴方面，一度盛傳頭號目標加比爾捷西斯想去皇馬，最新消息指槍手與他已「好事近」。



曼城與力斟古古列拿加盟。（Getty Images）

曼城今夏已從多蒙特買入艾寧夏蘭特，加上今年1月買入的阿根廷新星艾華利斯正式來投，前線增兵工作相信已經完成。不過他們尚未在轉會市場收手，正全力斟介獲哥迪奧拿看中的白禮頓守將古古列拿（Marc Cucurella）。

「轉會達人」意大利記者羅曼奴消息指，哥帥十分渴望得到古古列拿，曼城視他為左閘頭號目標，「曼城現正準備正式向白禮頓首度出價，雙方未來數日會進行洽談。」23歲的古古列拿來自巴塞青訓系統，上季加盟白禮頓後表現出色，領軍取得驚喜的英超第九位。

奇雲藍斯可望日內加盟利物浦。（Instagram）

上屆亞軍利物浦以打破球會紀錄轉會費買入賓菲加前鋒紐尼斯，加上富咸小將卡維奴，今個轉會窗已買入兩名前線球員。

紅軍一直物色右閘後備，並看中蘇超鴨巴甸18歲小將奇雲藍斯（Calvin Ramsay）。利物浦《迴聲報》消息指，紅軍已同意付出保證400萬英鎊，附加獎金條款250萬英鎊買入。藍斯會跟利物浦簽下一紙5年合約，他在一星期前已同意個人條款，可望在日內正式加盟。如此一來，曼城和利物浦均即將簽入今夏第三名新球員。

耶穌仔被指希望加盟阿仙奴與阿迪達再共事。（Getty Images）

夏蘭特加盟曼城，隊中巴西前鋒加比爾捷西斯勢成犧牲品。他是阿仙奴在今夏轉會窗的主要目標，早前一度傳出他的第一選擇是皇家馬德里，可是皇馬的非歐盟外援名額早已滿額，最新消息傳出他希望到阿仙奴與曾在曼城當哥帥助教的阿迪達再度共事。

英國《泰晤士報》指出，阿仙奴高層很有信心可以得到「耶穌仔」。曼城為加比爾捷西斯標價5000萬英鎊，阿仙奴暫時只出價約3000萬英鎊，但英國《每日郵報》聲稱：「阿仙奴將會提出較接近曼城估價的報價。」