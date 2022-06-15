英超轉會︱曼聯向艾歷臣提供合約 丹麥中場回應留後路入魔可期？
撰文：吳慕兒
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曼聯今夏增兵屢遇阻礙，頭號收購目標巴塞中場法蘭基迪莊的交易，雙方仍處於討價還價階段遲遲未有進展，紅魔鬼有意考慮其他選擇，另覓良將。
體育網媒The Athletic消息指，曼聯向自由身的基斯甸艾歷臣開出合約，這位丹麥球星星回應下一站傳聞時，說法甚有玄機。
30歲的艾歷臣在歐洲國家盃期間心臟病發，逃出鬼門關後做了個大手術，之後康復進度良好，上季中與英超升班馬賓福特簽約半年。復出後盡顯級數，體能和狀態亦漸入佳境，他上陣的11場英超賓福特獲得7場勝仗，不單助球隊護級成功，還取得不俗的第13位。由於他與賓福特的合約，6月30日便屆滿，即將回復自由身可免費加盟任何球隊。
即使身上裝有心臟起膊器，不能在意甲繼續球員生涯，仍有不少大球會密切關注他的動向。賓福特已開出合約希望他留下來，外界預期他曾效力7年的熱刺會向他招手，不料率先找上他的是曼聯。
一句話留下玄機
艾歷臣接受體育媒體Viaplay訪問時稱，「我正在考慮各份合約和選擇，之後會作出決定。」
他表示，「我會想再踢歐聯，我清楚知道它多麼有趣」，不過他隨即留有後路，「但對我來說，它不是必須的（but it isn't essential for me）。」與艾歷臣傳出緋聞的球會，暫時主要是熱刺、曼聯和賓福特本身，當中只有熱刺擁有歐聯資格。他彷彿一直等待熱刺，可是暫時似乎未有眉目，他在訪問中的最後一句留下玄機，上季英超第六只得歐霸資格的曼聯，不是沒有機會。
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