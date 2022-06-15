足球轉會｜曹亞文尼亮相皇馬　承認曾獲麥巴比招攬過檔PSG

22歲法國中場新星曹亞文尼正式亮相皇家馬德里，將會穿上18號球衣。在記者會上，曹亞文尼透露巴黎聖日耳門主力基利安麥巴比曾邀請他加盟，但他拒絕並表明轉會的首選是去皇馬。



曹亞文尼周二出席加盟皇馬的儀式，與皇馬會長佩雷斯一起高舉18號球衣。曹亞文尼承認，他也獲得PSG的邀請，而且對方是由麥巴比親自出動遊說。曹亞文尼說：「基利安決定留在PSG後，他也知我會離開摩納哥，所以他想知我會不會考慮去PSG。不過，我告訴他，我的首選永遠是皇馬，他完全理解。」

包括浮動條款，曹亞文尼以總值1億歐元從摩納哥轉投皇馬，簽下6年合約。他說：「當皇馬發出邀請後，我叫經理人及球會去尋求一個對各方最好的方案。我一秒也沒有猶疑，這是我的夢想。很想在足球世界留下我的印記，而皇馬是助我邁向這個目標的最佳球會。」